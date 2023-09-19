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Як оформити відпустку по догляду за дитиною до трьох років

16:21, 19 вересня 2023
Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, за бажанням матері або батька, роботодавець надає відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Як оформити відпустку по догляду за дитиною до трьох років
Фото: Pexels
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Державний інспектор відділу з питань праці західного регіону Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області пояснив, як оформити відпустку по догляду за дитиною до трьох років. 

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, за бажанням матері або батька, роботодавець надає відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною», було внесено зміни  до ч. 3 ст. 179 КЗпП та ч. 1 ст. 18 Закону «Про відпустки», якими встановлено, що обоє батьків мають рівні права на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

Також відпустку по догляду за дитиною до трьох років можуть використати баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають дитину, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Для отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку необхідно звернутися до роботодавця з такими документами:

  • письмова заява на ім’я роботодавця;
  • копія свідоцтва про народження дитини (для підтвердження віку дитини).

Відповідно до ч. 3 ст. 20 Закону №504/96, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (крім осіб, які усиновили чи взяли дитину під опіку у встановленому законодавством порядку, прийомних батьків і батьків-вихователів) надається на підставі довідки з місця роботи одного з батьків дитини про те, що він (вона) вийшов (вийшла) на роботу до закінчення терміну цієї відпустки.

Відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надають на період, який працівниця або працівник зазначає у заяві, або до дати досягнення дитиною трирічного віку (включно).

При наданні відпустки за працівником мають зберегти робоче місце і зарахувати час декрету до трудового стажу.

Якщо працівниця або працівник хоче припинити таку відпустку достроково, потрібно щонайпізніше за 10 к. д. до дня дострокового припинення подати відповідну заяву із зазначенням дати, з якої стане до роботи. Кадровик на підставі такої заяви видає наказ про припинення відпустки.

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