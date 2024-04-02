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У Нацполіції розповіли про правила розшуку та доставки людей до ТЦК

21:12, 2 квітня 2024
Підрозділи Нацполіції розшукують людей після внесення даних до інформаційної системи.
У Нацполіції розповіли про правила розшуку та доставки людей до ТЦК
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Як розповів керівник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв в ефірі «Радіо Свобода», підрозділи Нацполіції отримують звернення від центрів комплектування щодо тих, хто ухиляється від призову, і лише доставляють таких людей до ТЦК та СП. Вже після цього на них можуть складатися адміністративні протоколи.

Він наголосив, що підрозділи Нацполіції розшукують людей після внесення даних до інформаційної системи.

«Такий механізм врегульовано постановою Кабінету Міністрів, де передбачено звернення. Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку. Після встановлення таких осіб ми доставляємо – виключно доставляємо – до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП», – сказав керівник департаменту НПУ.

За словами Ахрамєєва, вже у територіальному центрі комплектування складається постанова про адміністративне правопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою.

Якщо людина, щодо якої винесена постанова, може довести поважні причини неприбуття, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку їй загрожує накладення адміністративного штрафу.

«Складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК та СП, де зазначається час та місце розгляду справи по суті. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася по повістці з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа. Якщо ж особа не має можливості довести, що вона не з’явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу», – пояснив Ахрамєєв.

Раніше стало відомо, що в Івано-Франківській області майже 40 тисяч осіб внесено до електронного реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» як такі, що перебувають у розшуку. Про це заявив заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Роман Боднар.

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