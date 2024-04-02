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В Нацполиции рассказали о правилах розыска и доставки людей в ТЦК

21:12, 2 апреля 2024
Подразделения Нацполиции разыскивают людей после внесения данных в информационную систему.
В Нацполиции рассказали о правилах розыска и доставки людей в ТЦК
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Как рассказал руководитель Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев в эфире «Радио Свобода», подразделения Нацполиции получают обращение от центров комплектования относительно тех, кто уклоняется от призыва и только доставляют таких людей в ТЦК и СП. Уже после этого на них могут составляться административные протоколы.

Он подчеркнул, что подразделения Нацполиции разыскивают людей после внесения данных в информационную систему.

«Такой механизм урегулирован постановлением Кабинета Министров, где предусмотрено обращение. Такое обращение направляется в подразделения Нацполиции, далее полицейские вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку. После установления таких лиц мы доставляем – исключительно доставляем – в ближайший ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК согласно статье 210 КУоАП», – сказал руководитель департамента НПУ.

По словам Ахрамеева, уже в территориальном центре комплектования составляется постановление об административном правонарушении и устанавливаются обстоятельства неприбытия по повестке.

Если человек, в отношении которого вынесено постановление, может доказать уважительные причины неприбытия, административное дело закрывается. В другом же случае ему грозит наложение административного штрафа.

«Составляется протокол уполномоченным офицером ТЦК и СП, где указывается время и место рассмотрения дела по существу. И когда человек прибывает, или сразу на месте, выносится постановление. Если лицо не явилось по повестке по уважительным причинам, то постановлением закрывается административное дело. Если же у человека нет возможности доказать, что он не появился по важным причинам, то составляется постановление о наложении административного штрафа», – пояснил Ахрамеев.

Ранее стало известно, что в Ивано-Франковской области почти 40 тысяч человек внесены в электронный реестр военнообязанных «Оберег» как такие, что находятся в розыске. Об этом заявил заместитель начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Боднар.

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