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Присвоил почти 4 млн грн помощи от благотворительных фондов для конного спорта Украины — разоблачили афериста

10:16, 17 декабря 2024
Фигурант использовал средства для собственных нужд.
Присвоил почти 4 млн грн помощи от благотворительных фондов для конного спорта Украины — разоблачили афериста
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Правоохранители объявили о подозрении мошеннику, который присвоил почти 4 миллиона гривен помощи благотворительным фондам для конного спорта Украины. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители отметили, что Генеральный секретарь организации, которая направленная на помощь конному спорту Украины, в начале 2022 года переехал из Украины в Королевство Бельгии, где основал и возглавил аналогичную благотворительную организацию.

В дальнейшем злоумышленник подготовил и направил письма в адрес благотворительных организаций с призывом оказывать материальную помощь украинскому конному спорту, в качестве благотворительной помощи, в адрес вновь созданного фонда на территории Бельгии. Он уверял, что деньги будут направлены на нужды и помощь коневодству Украины.

«В ходе следствия мы установили, что таким образом благотворительные организации перечислили на счета вновь фонда злоумышленника более 790 тысяч евро. Однако часть средств так и не попала в Украину, ведь фигурант использовал их на собственные нужды», - рассказал следователь Подольского управления полиции Артем Нимченко.

Таким образом, злоумышленник в период с 2022 по начало 2024 года успел присвоить и потратить почти 4 миллиона гривен благотворительных средств, предназначавшихся на развитие конного спорта Украины.

На основании собранных улик следователи заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Национальная полиция мошенник Киев

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