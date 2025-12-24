  1. В Україні

Незалежно від місця перебування – Уряд розширив можливості встановлення інвалідності внаслідок війни для цивільних

17:42, 24 грудня 2025
Зміни дозволяють оформлювати статус інвалідності для постраждалих на окупованих територіях та спрощують процедуру оформлення.
За ініціативи Міністерства у справах ветеранів Кабінет Міністрів України вніс зміни до «Порядку встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я» (постанова Уряду №306). Нові правила розширюють можливості для визнання інвалідності у цивільних осіб, які отримали поранення або інші ушкодження здоров’я внаслідок агресії РФ. Про це повідомили в Мінветеранів.

Відтепер статус особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати не лише цивільні, які постраждали на територіях підконтрольних Україні, а й ті, хто зазнав поранень на тимчасово окупованих територіях.

Підставою для надання статусу є рішення Міжвідомчої комісії при Мінветеранів та витяг з висновку експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Для дітей до 18 років статус встановлюватиметься на основі висновку лікарсько-консультативної комісії. За бажанням заявника також видаватиметься відповідне посвідчення.

У Міністерстві зазначають, що зміни гарантують рівний доступ до державної підтримки для всіх постраждалих цивільних, незалежно від місця перебування, і встановлюють справедливість щодо тих, хто отримав інвалідність на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, урядова постанова спрямована на спрощення процедур оформлення документів та їх опрацювання, зокрема через цифровізацію та діджиталізацію процесу. Це має забезпечити соціальний захист усіх громадян України, постраждалих внаслідок агресії РФ.

Кабінет Міністрів України війна інвалідність окуповані території

Стрічка новин

Блоги
Публікації
