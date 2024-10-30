Совету судей и Этическому совету передали выводы о результатах специальной проверки кандидатов на две должности членов Высшего совета правосудия

В Высшем совете правосудия отметили, что передача материалов состоялась сразу после того, как Секретариат ВсП получил все ответы от уполномоченных органов в рамках проведения специальной проверки.

Высший совет правосудия сообщает, что 30 октября секретариат ВСП передал Совету судей Украины и Этическому совету выводы о результатах специальной проверки 12 кандидатов на две должности членов Высшего совета правосудия для установления соответствия кандидатов критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Передача материалов состоялась сразу после того, как Секретариат ВСП получил все ответы от уполномоченных органов в рамках проведения специальной проверки.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Высший совет правосудия сообщил о проблемах, возникших с проведением специальных проверок в отношении кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.

В ВСП отметили, что в результате решения Совета судей Украины от 4 октября 2024 года, ВСП объявила о дополнительном приеме документов от кандидатов на должности членов Совета. Документы можно предоставить до 25 ноября 2024 года.

Напомним, что 4 октября Совет судей Украины определил "техническую" дату проведения второй части XX съезда судей - 24 декабря. Объявление этой даты необходимо, чтобы новые кандидаты на две должности членов ВСП могли подать документы.

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