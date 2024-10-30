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Минобороны допустило к эксплуатации на фронте новый пулемет SAR 762 MT

17:22, 30 октября 2024
Пулемет SAR 762 MT имеет быстросменный ствол и регулируемый газовый клапан для непрерывного огня.
Минобороны допустило к эксплуатации на фронте новый пулемет SAR 762 MT
Источник фото: Минобороны
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Министерство обороны Украины сообщило о кодификации универсального пулемета SAR 762 MT калибра 7.62 х 51 мм НАТО. Этот пулемет может быть установлен на специальные треноги на боевых позициях или огневых сооружениях, а также на легкобронированной технике.

SAR 762 MT имеет ряд технологических преимуществ по сравнению с ротным пулеметом государства-агрессора «Печенег». Среди ключевых особенностей - быстросменный ствол, позволяющий вести непрерывный огонь. Оружие также оснащено регулируемым газовым клапаном, что дает возможность изменять интенсивность стрельбы.

Пулемет отличается высоким ресурсом корпуса и ствола, что обеспечивает его эффективное использование как в экстремально низких температурах, так и в тропическом климате.

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