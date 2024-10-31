На Закарпатье задержали одессита, который сбежал в ЕС, но не нашел работу и возвращался домой

Мужчина приехал в Германию, а после неудачных поисков работы решил вернуться в Украину.

Фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатье задержан мужчина, который незаконно пересек границу из Словакии. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что о движении неизвестного пограничников проинформировали словацкие коллеги. Услышав приближение группы реагирования, нарушитель начал убегать и прятаться в зарослях.

«Требования пограничников остановиться беглец игнорировал. Чтобы его остановить, наряду пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов вверх. Нарушителя доставили в пограничное подразделение для оформления документов админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины», - сообщили пограничники.

Задержанным оказался 30-летний житель Одесской области. Он признался пограничникам, что в начале сентября незаконно пересек границу в ЕС. Тогда мужчина, рискуя жизнью и здоровьем, четыре дня направлялся по буковинскому лесу в Румынию. В дальнейшем правонарушитель переехал в Германию, но после неудачных поисков работы решил вернуться в Украину. Опасаясь ответственности за предыдущее нарушение, маршрут проложил вне пунктов пропуска, ориентируясь по онлайн картам.

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