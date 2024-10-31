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На Закарпатті затримали одесита, який втік до ЄС, але не знайшов роботу і повертався додому

14:16, 31 жовтня 2024
Чоловік приїхав у Німеччину, а після невдалих пошуків роботи вирішив повернутися в Україну.
На Закарпатті затримали одесита, який втік до ЄС, але не знайшов роботу і повертався додому
Фото: dpsu.gov.ua
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На Закарпатті затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон зі Словаччини. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що про рух невідомого українських прикордонників проінформували словацькі колеги. Почувши наближення групи реагування, порушник почав втікати та ховатися у хащах.

«Вимоги прикордонників зупинитися втікач ігнорував. Щоб його зупинити, наряду довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору. Порушника доставили у прикордонний підрозділ для оформлення документів адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України», - повідомили прикордонники.

Затриманий виявився 30-річним жителем Одещини. Він зізнався прикордонникам, що на початку вересня незаконно перетнув кордон в ЄС. Тоді чоловік, ризикуючи життям та здоров’ям, чотири дні прямував буковинським лісом у Румунію. У подальшому правопорушник переїхав у Німеччину, але, після невдалих пошуків роботи вирішив повернутися в Україну. Побоюючись відповідальності за попереднє порушення, маршрут проклав поза пунктами пропуску, орієнтуючись за онлайн картами.

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Державна прикордонна служба

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