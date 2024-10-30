Міноборони допустило до експлуатації на фронті новий кулемет SAR 762 MT

Кулемет SAR 762 MT має швидкозмінний ствол та регульований газовий клапан для безперервного вогню.

Джерело фото: Міноборони

Міністерство оборони України повідомило про кодифікацію універсального кулемета SAR 762 MT калібру 7.62 х 51 мм НАТО. Цей кулемет може бути встановлений на спеціальні триноги на бойових позиціях або вогневих спорудах, а також на легкоброньованій техніці.

SAR 762 MT має ряд технологічних переваг у порівнянні з ротним кулеметом держави-агресора «Печеніг». Серед ключових особливостей — швидкозмінний ствол, що дозволяє вести безперервний вогонь. Зброя також оснащена регульованим газовим клапаном, що дає можливість змінювати інтенсивність стрільби.

Кулемет відзначається високим ресурсом корпусу та ствола, що забезпечує його ефективне використання як в екстремально низьких температурах, так і в тропічному кліматі.

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