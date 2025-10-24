Раптово втратив свідомість та впав — у ТЦК прокоментували обставини смерті мобілізованого у розподільчому пункті

43-річний киянин в приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав і вдарився головою об підлогу.

Як повідомлялося раніше, у Києві загинув 43-річний мобілізований чоловік, який отримав тяжку травму голови у приміщенні розподільчого пункту. У поліції зазначили, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження.

У Київському міському ТЦК оприлюднили заяву на поширену інформацію щодо нібито побиття військовозобов’язаного.

Там зазначили, що чоловік дійсно був мобілізований 18 жовтня 2025 року Подільським ТЦК та СП. Наступного дня, після проходження всіх необхідних процедур, його доставили до розподільчого пункту для подальшого направлення до 71-ї окремої єгерської бригади.

Під час інструктажу для новоприбулих військовозобов’язаний раптово втратив свідомість, впав і вдарився головою об підлогу, вказали в ТЦК. Інцидент стався у присутності численних свідків — військових та цивільних. Постраждалого негайно госпіталізували.

«Співробітники Подільського управління поліції, за результатами опитування у приміщеннях розподільчого пункту та в лікарні, попередньо встановили, що чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою. Самого травмованого опитати не вдалося, оскільки на той час він перебував у комі», — йдеться у заяві.

«Фактів, які б свідчили про вчинення будь-яких неправомірних дій відносно вказаного військовозобов’язаного встановлено під час опитування не було. Натомість, військовослужбовець бригади ДШВ надав йому домедичну допомогу та викликав машину швидкої», — додали в ТЦК.

Вказується також, що представники ВЛК повідомили, що під час медичного огляду чоловіка визнали придатним до служби, жодних скарг на здоров’я він не подавав. Усі лікарі Київської міської лікарні, які проводили обстеження, також зазначили «придатний» без жодних діагнозів.

«Оскільки скарг на стан здоров’я від громадянина не надходило, його не направляли на дообстеження», — додали в ТЦК.

Наразі справа передана правоохоронним органам для детального розслідування.

«Керівництво Подільського ТЦК та СП у місті Києві, а також представники бригади ДШВ, до якої мав приєднатися громадянин, максимально сприятимуть проведенню слідства, встановленню істини та з’ясуванню всіх обставин», — підкреслили в терцентрі.

