У Києві в розподільчому пункті чоловік впав на підлогу та помер: що кажуть у поліції

Поліція відкрила кримінальне провадження через смерть 43-річного чоловіка після падіння в розподільчому пункті Подільського району Києва.

«Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу», – йдеться у дописі.

Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи.

Подільське управління поліції внесло вказаний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині

Напередодні журналістка Дарина Трунова у Фейсбук розповіла, що її знайомого Романа Сопіна мобілізували у Києві. Згодом він зв'язався із батьками й попросив передати речі, в цей час він проходив ВЛК. Втім вже наступного дня Роман опинився в лікарні із травмою голови, а 23 жовтня помер, попри старання лікарів.

