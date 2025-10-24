В Киеве в распределительном пункте мужчина упал на пол и умер: что говорят в полиции

43-летний киевлянин в помещении распределительного пункта в Подольском районе упал на пол и травмировался.

Полиция открыла уголовное производство по смерти 43-летнего мужчины после падения в распределительном пункте Подольского района Киева.

«Предварительно установлено, что 43-летний киевлянин, находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе, упал на пол и травмировался. Присутствующие мобилизованные оказывали ему медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

Для установления причины смерти тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Подольское управление полиции внесло указанный факт в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном противоправном причинении смерти другому человеку

Накануне журналистка Дарья Трунова в Фейсбук рассказала, что ее знакомого Романа Сопина мобилизовали в Киеве. Впоследствии он связался с родителями и попросил передать вещи, в это время проходил ВЛК. Впрочем, уже на следующий день Роман оказался в больнице с травмой головы, а 23 октября умер, несмотря на старания врачей.

