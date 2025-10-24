Трамп припинив торгівельні переговори з Канадою через рекламу з Рейганом

Трамп звинуватив Канаду у фейковій рекламі та припинив торгівлю.

Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення торгівельних переговорів із Канадою. Причиною стала рекламна кампанія, запущена урядом канадської провінції Онтаріо, в якій використано промову експрезидента США Рональда Рейгана з критикою митних тарифів на іноземні товари. Про це повідомляє CNN.

У промові 1987 року Рейган назвав тарифи шкідливими для американських працівників і споживачів, зазначивши, що вони провокують «запеклі торгівельні війни». Після виходу реклами Фонд Рональда Рейгана заявив, що зміст промови було спотворено, а уряд Онтаріо не отримував дозволу на використання цього матеріалу.

На своїй платформі Truth Social Трамп назвав рекламу «фейковою» та заявив: «Вартість реклами склала 75 000 доларів. Вони зробили це, щоб вплинути на рішення Верховного суду США та інших судів. Тарифи важливі для національної безпеки та економіки США. Через їхню кричущу поведінку всі торгівельні переговори з Канадою припиняються».

За даними CNN, хоча реклама містила відредаговану версію промови Рейгана без повного контексту, основною темою того виступу була підтримка вільної та справедливої торгівлі.

