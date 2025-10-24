Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

Трамп припинив торгівельні переговори з Канадою через рекламу з Рейганом

18:04, 24 жовтня 2025
Трамп звинуватив Канаду у фейковій рекламі та припинив торгівлю.
Трамп припинив торгівельні переговори з Канадою через рекламу з Рейганом
Фото: The White House
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення торгівельних переговорів із Канадою. Причиною стала рекламна кампанія, запущена урядом канадської провінції Онтаріо, в якій використано промову експрезидента США Рональда Рейгана з критикою митних тарифів на іноземні товари. Про це повідомляє CNN.

У промові 1987 року Рейган назвав тарифи шкідливими для американських працівників і споживачів, зазначивши, що вони провокують «запеклі торгівельні війни». Після виходу реклами Фонд Рональда Рейгана заявив, що зміст промови було спотворено, а уряд Онтаріо не отримував дозволу на використання цього матеріалу.

На своїй платформі Truth Social Трамп назвав рекламу «фейковою» та заявив: «Вартість реклами склала 75 000 доларів. Вони зробили це, щоб вплинути на рішення Верховного суду США та інших судів. Тарифи важливі для національної безпеки та економіки США. Через їхню кричущу поведінку всі торгівельні переговори з Канадою припиняються».

За даними CNN, хоча реклама містила відредаговану версію промови Рейгана без повного контексту, основною темою того виступу була підтримка вільної та справедливої торгівлі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Канада

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ