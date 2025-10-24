Підвищення податку для банків до 50% вдарить по держбюджету, – Пишний

Голова НБУ вважає план Ради помилковим, оскільки він може збільшити видатки держбюджету.

НБУ проти ініціативи Ради підвищити податок на прибуток банків до 50%, оскільки це може призвести до додаткових витрат із державного бюджету для підтримки державних банків. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

«Ми не підтримуємо це рішення і вважаємо, що втретє застосування до банківської системи підвищеного рівня оподаткування прибутку, а це по суті подвоєна ставка, є неправильним», – наголосив він.

Пишний зазначив, що банківська система України вже сплачує 25% податку на прибуток, що робить її єдиною сферою економіки з постійно діючою підвищеною ставкою оподаткування.

«Решта платять 18%. Є ще небанківський фінансовий сектор, який також оподатковується за ставкою 25%», – додав Пишний.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала законопроект Данила Гетманцева про збільшення до 50% податку на надприбутки банків у 2026 році. На що Нацбанк назвав недоцільним нове підвищення податку та заявив, що підвищення ставки до 50% загрожує ліквідності сектору та економічному відновленню.

