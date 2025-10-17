Практика судів
  1. В Україні

НБУ розкритикував ідею Гетманцева підняти податок на прибуток банків до 50%

17:37, 17 жовтня 2025
Нацбанк назвав недоцільним нове підвищення податку та заявив, що підвищення ставки до 50% загрожує ліквідності сектору та економічному відновленню.
НБУ розкритикував ідею Гетманцева підняти податок на прибуток банків до 50%
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НБУ назвав небезпечною пропозицію комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, очолюваного Данилом Гетманцевим, щодо підвищення ставки податку на прибуток банків до 50%. Регулятор вважає, що такий крок підриває довіру до податкової системи та може мати серйозні наслідки не лише для банківського сектору, повідомили в НБУ на запит «Телеграфу».

НБУ зазначає, що підвищений податок у 2023 році був разовим заходом. Минулого року регулятор виступав проти продовження такого оподаткування через нормалізацію ринку. Наразі, в умовах війни, подальше підвищення податкового тиску може: послабити ліквідність банків через значні відрахування на податки; створити ризик невідповідності вимогам капіталізації за підсумками оцінки стійкості 2025 року та нормам інтеграції з ЄС, що може призвести до докапіталізації держбанків за рахунок платників податків; сприяти податковому арбітражу та демотивувати прозору діяльність бізнесу.

За даними НБУ, банківська система вже сплатила податки за ставкою 50%: 77 млрд грн у 2023 році та 96 млрд грн у 2024 році, що становить близько третини всіх податкових надходжень при внеску банків у ВВП на рівні 2%. Очікуваний ефект від нового підвищення, за оцінкою НБУ, складе лише близько 20 млрд грн за два роки, що значно нижче заявлених прогнозів, і основний тягар ляже на державні банки, які вже сплачують дивіденди державі.

НБУ наголосив, що банки, як ключові інвестори в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), можуть залучити для уряду значно більше ресурсів на внутрішньому ринку, ніж принесе додатковий податок. Підвищення ставки може зірвати плани фінансування відновлення економіки. Регулятор також підкреслив, що комітет не проводив консультацій із НБУ перед ухваленням цього рішення.

Раніше Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроект №14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році. Законопроект пропонує на 2026 рік тимчасово встановити для банків ставку податку на прибуток у розмірі 50%, а також заборонити зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ податки Данило Гетманцев

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державний бюджет на 2026 рік рекомендовано до прийняття за основу – Роксолана Підласа

Бюджетний комітет запропонував деякі зміни – зокрема щодо підвищення оплати праці педагогів.

Особа з інвалідністю передала квартиру в обмін на догляд, але відповідач відмовився виконувати свої обов’язки — Верховний Суд пояснив, чому неможливо розірвати договір довічного утримання

Ненадання належного догляду не може бути підставою для розірвання договору довічного утримання, якщо сторони не погодили конкретні обов’язки у договорі – Верховний Суд.

Один з впливових чиновників ЄС може обійняти важливий пост у центрі прийняття рішень, що турбує Урсулу фон дер Ляєн – Politico

Повернення до Єврокомісії чиновника часів Жана-Клода Юнкера може посилити битву за вплив між Урсулою фон дер Ляєн та Каєю Каллас.

Кабмін заклав до бюджету на 2026 рік 14 млрд грн податкових надходжень від закону про «податок на OLX» і розкриття банківської таємниці

Уряд вирішив закласти до законопроекту про бюджет на 2026 рік доходи, які можуть надійти внаслідок прийняття закону про оподаткування продавців на онлайн-платформах та запровадження акцизного податку на газовані напої – загалом 22,5 млрд грн.

У ВРП заявили, що будуть адаптувати висновок Венеційської комісії «під українські реалії» після того, як громадські активісти назвали його «ударом по судовій реформі»

У ВРП заявили, що хоча висновок Венеційської комісії, який констатує несистемність судових реформ, є важливим, але має бути адаптований до українських реалій – тож його ще будуть обговорювати з «експертами».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області