НБУ розкритикував ідею Гетманцева підняти податок на прибуток банків до 50%

Нацбанк назвав недоцільним нове підвищення податку та заявив, що підвищення ставки до 50% загрожує ліквідності сектору та економічному відновленню.

НБУ назвав небезпечною пропозицію комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, очолюваного Данилом Гетманцевим, щодо підвищення ставки податку на прибуток банків до 50%. Регулятор вважає, що такий крок підриває довіру до податкової системи та може мати серйозні наслідки не лише для банківського сектору, повідомили в НБУ на запит «Телеграфу».

НБУ зазначає, що підвищений податок у 2023 році був разовим заходом. Минулого року регулятор виступав проти продовження такого оподаткування через нормалізацію ринку. Наразі, в умовах війни, подальше підвищення податкового тиску може: послабити ліквідність банків через значні відрахування на податки; створити ризик невідповідності вимогам капіталізації за підсумками оцінки стійкості 2025 року та нормам інтеграції з ЄС, що може призвести до докапіталізації держбанків за рахунок платників податків; сприяти податковому арбітражу та демотивувати прозору діяльність бізнесу.

За даними НБУ, банківська система вже сплатила податки за ставкою 50%: 77 млрд грн у 2023 році та 96 млрд грн у 2024 році, що становить близько третини всіх податкових надходжень при внеску банків у ВВП на рівні 2%. Очікуваний ефект від нового підвищення, за оцінкою НБУ, складе лише близько 20 млрд грн за два роки, що значно нижче заявлених прогнозів, і основний тягар ляже на державні банки, які вже сплачують дивіденди державі.

НБУ наголосив, що банки, як ключові інвестори в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), можуть залучити для уряду значно більше ресурсів на внутрішньому ринку, ніж принесе додатковий податок. Підвищення ставки може зірвати плани фінансування відновлення економіки. Регулятор також підкреслив, що комітет не проводив консультацій із НБУ перед ухваленням цього рішення.

Раніше Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроект №14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році. Законопроект пропонує на 2026 рік тимчасово встановити для банків ставку податку на прибуток у розмірі 50%, а також заборонити зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

