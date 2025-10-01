Гетманцев запропонував збільшити податок на надприбутки банків у 2026 році до 50%

Рада розгляне підвищення податку на прибуток банків до 50% для військових витрат.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зареєстрував законопроєкт, який пропонує тимчасово підвищити ставку податку на прибуток банків до 50% на 2026 рік.

За словами Гетманцева, у 2023–2024 роках податок на надприбутки банків підвищували наприкінці року, але у 2025 році банки сплачують податок за ставкою 25%.

«Та війна триває. І з року в рік потреби сектору безпеки і оборони потребують дедалі більших видатків. Уже зараз підготовка Держбюджету на 2026 рік спонукає нас до важких рішень, тому для забезпечення передбачуваності податкової політики вважаю за доцільне заздалегідь підняти питання про тимчасове підвищення ставки податку на прибуток банків на 2026 рік», – зазначив Гетманцев.

Через зростання витрат на безпеку та оборону в умовах війни він вважає за необхідне заздалегідь підняти питання підвищення ставки до 50% на 2026 рік із забороною врахування збитків минулих періодів. Цей захід, за оцінками, дозволить залучити до держбюджету додатково 30 млрд грн, що є критично важливим для країни під час воєнного стану.

