Гетманцев предложил увеличить налог на сверхприбыль банков в 2026 году до 50%

Рада рассмотрит повышение налога на прибыль банков до 50% для военных расходов.

Глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев зарегистрировал законопроект, который предлагает временно повысить ставку налога на прибыль банков до 50% на 2026 год.

По словам Гетманцева, в 2023–2024 годах налог на сверхприбыль банков повышали в конце года, но в 2025 году банки платят налог по ставке 25%.

«Та война продолжается. И из года в год потребности сектора безопасности и обороны требуют все больших расходов. Уже сейчас подготовка Госбюджета на 2026 год побуждает нас к тяжелым решениям, поэтому для обеспечения предсказуемости налоговой политики считаю целесообразным заранее поднять вопрос о временном повышении ставки налога на прибыль банков на 2026 год», – отметил Гетманцев.

Из-за роста расходов на безопасность и оборону в условиях войны он считает необходимым заранее поднять вопрос повышения ставки до 50% на 2026 год с запретом учета убытков прошлых периодов. Эта мера, по оценкам, позволит привлечь в госбюджет дополнительно 30 млрд грн, что является критически важным для страны во время военного положения.

