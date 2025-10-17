НБУ раскритиковал идею Гетманцева поднять налог на прибыль банков до 50%

Нацбанк назвал нецелесообразным новое повышение налога и заявил, что повышение ставки до 50% угрожает ликвидности сектора и экономическому восстановлению.

НБУ назвал опасным предложение комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возглавляемого Даниилом Гетманцевым, о повышении ставки налога на прибыль банков до 50%. Регулятор считает, что такой шаг подрывает доверие к налоговой системе и может иметь серьезные последствия не только для банковского сектора, сообщили в НБУ по запросу «Телеграфа».

НБУ отмечает, что повышенный налог в 2023 году был разовой мерой. В прошлом году регулятор выступал против продления такого налогообложения из-за нормализации рынка. Сейчас, в условиях войны, дальнейшее повышение налогового давления может: ослабить ликвидность банков из-за значительных отчислений на налоги; создать риск несоответствия требованиям капитализации по итогам оценки устойчивости 2025 года и нормам интеграции с ЕС, что может привести к докапитализации госбанков за счет налогоплательщиков; способствовать налоговому арбитражу и демотивировать прозрачную деятельность бизнеса.

По данным НБУ, банковская система уже уплатила налоги по ставке 50%: 77 млрд грн в 2023 году и 96 млрд грн в 2024 году, что составляет около трети всех налоговых поступлений при вкладе банков в ВВП на уровне 2%. Ожидаемый эффект от нового повышения, по оценке НБУ, составит лишь около 20 млрд грн за два года, что значительно ниже заявленных прогнозов, и основная нагрузка ляжет на государственные банки, которые уже выплачивают дивиденды государству.

НБУ подчеркнул, что банки, как ключевые инвесторы в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), могут привлечь для правительства значительно больше ресурсов на внутреннем рынке, чем принесет дополнительный налог. Повышение ставки может сорвать планы финансирования восстановления экономики. Регулятор также подчеркнул, что комитет не проводил консультаций с НБУ перед принятием этого решения.

Ранее Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году. Законопроект предлагает на 2026 год временно установить для банков ставку налога на прибыль в размере 50%, а также запретить уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

