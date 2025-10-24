Повышение налога для банков до 50% ударит по госбюджету, – Пышный

Глава НБУ считает план Рады ошибочным, поскольку он может увеличить расходы госбюджета.

НБУ против инициативы Рады повысить налог на прибыль банков до 50%, поскольку это может привести к дополнительным расходам из государственного бюджета для поддержки государственных банков. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пишный.

«Мы не поддерживаем это решение и считаем, что третье применение к банковской системе повышенного уровня налогообложения прибыли, а это по сути удвоенная ставка, является неправильным», – подчеркнул он.

Пишный отметил, что банковская система Украины уже платит 25% налога на прибыль, что делает ее единственной сферой экономики с постоянно действующей повышенной ставкой налогообложения.

«Остальные платят 18%. Есть еще небанковский финансовый сектор, который также облагается налогом по ставке 25%», – добавил Пишный.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала законопроект Даниила Гетманцева об увеличении до 50% налога на сверхприбыль банков в 2026 году. На что Нацбанк назвал нецелесообразным новое повышение налога и заявил, что повышение ставки до 50% угрожает ликвидности сектора и экономическому восстановлению.

