Верховная Рада поддержала законопроект Гетманцева об увеличении до 50% налога на сверхприбыли банков в 2026 году

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году. Законопроект предлагает на 2026 год временно установить для банков ставку налога на прибыль в размере 50%, а также запретить уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

Инициатор законопроекта – глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев – ранее заявил, что в 2023-2024 годах налог на сверхприбыли банков повышался в конце года, но в 2025 году банки платят налог по ставке 25%.

«Но война продолжается. И из года в год потребности сектора безопасности и обороны требуют все больших расходов. Уже сейчас подготовка Госбюджета на 2026 год побуждает нас к трудным решениям, поэтому для обеспечения предсказуемости налоговой политики считаю целесообразным заранее поднять вопрос о временном повышении ставки налога на прибыль банков на 2026 год», – отметил Гетманцев.

Из-за роста расходов на безопасность и оборону в условиях войны он считает необходимым заранее поднять вопрос повышения ставки до 50% на 2026 год с запретом учета убытков прошлых периодов. Эта мера, по оценкам, позволит привлечь в госбюджет дополнительно 30 млрд грн, что является критически важным для страны во время военного положения.

В то же время, Нацбанк назвал опасным предложение комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возглавляемого Даниилом Гетманцевым, относительно повышения ставки налога на прибыль банков до 50%. Регулятор считает, что такой шаг подрывает доверие к налоговой системе и может иметь серьезные последствия не только для банковского сектора.

НБУ подчеркнул, что банки, как ключевые инвесторы в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), могут привлечь для правительства значительно больше ресурсов на внутреннем рынке, чем принесет дополнительный налог. Повышение ставки может сорвать планы финансирования восстановления экономики. Регулятор также подчеркнул, что комитет не проводил консультаций с НБУ перед принятием этого решения.

