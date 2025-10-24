Раді пропонують оновити законодавство для розвитку інноваційної діяльності в Україні

Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити урядовий законопроект про підтримку та розвиток інноваційної діяльності.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту прийняти за основу урядовий законопроект «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності» 13715. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ визначає правові та економічні засади підтримки та розвитку інноваційної діяльності, формує державну політику у цій сфері та спрямований на стимулювання інноваційного бізнесу.

Законопроектом пропонується:

визнати таким, що втратив чинність, Закон «Про інноваційну діяльність»;

вдосконалити законодавче регулювання у сфері інноваційної діяльності;

оновити інституційну структуру управління у сфері інноваційної діяльності;

визначити мету та завдання державної політики у сфері інноваційної діяльності;

створити сприятливі умови для здійснення інноваційної діяльності, розвитку інноваційних екосистем та стартапів;

оновити перелік форм державної підтримки інноваційної діяльності та умови її надання;

визначити надавачів державної підтримки;

стимулювати збільшення обсягів реалізованої інноваційної продукції та кількості інноваційно активних підприємств;

сприяти розвитку інноваційного потенціалу держави та повоєнному відновленню країни та економіки, забезпеченню впровадження сучасних інноваційних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації інноваційної продукції.

