Раді пропонують оновити законодавство для розвитку інноваційної діяльності в Україні

15:58, 24 жовтня 2025
Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити урядовий законопроект про підтримку та розвиток інноваційної діяльності.
Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту прийняти за основу урядовий законопроект «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності» 13715. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.  

Документ визначає правові та економічні засади підтримки та розвитку інноваційної діяльності, формує державну політику у цій сфері та спрямований на стимулювання інноваційного бізнесу.

Законопроектом пропонується:

  • визнати таким, що втратив чинність, Закон «Про інноваційну діяльність»;
  • вдосконалити законодавче регулювання у сфері інноваційної діяльності;
  • оновити інституційну структуру управління у сфері інноваційної діяльності;
  • визначити мету та завдання державної політики у сфері інноваційної діяльності;
  • створити сприятливі умови для здійснення інноваційної діяльності, розвитку інноваційних екосистем та стартапів;
  • оновити перелік форм державної підтримки інноваційної діяльності та умови її надання;
  • визначити надавачів державної підтримки;
  • стимулювати збільшення обсягів реалізованої інноваційної продукції та кількості інноваційно активних підприємств;
  • сприяти розвитку інноваційного потенціалу держави та повоєнному відновленню країни та економіки, забезпеченню впровадження сучасних інноваційних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації інноваційної продукції.

Верховна Рада України законопроект

