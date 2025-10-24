Практика судів
  1. В Україні

ВАКС конфіскував майно ексміністра МВС часів Януковича Віталія Захарченка

17:05, 24 жовтня 2025
Фото: slovoidilo.ua
Вищий антикорупційний суд 24 жовтня ухвалив судове рішення про задоволення у повному обсязі позовної заяви Мінʼюсту про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ «Про санкції» до екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та стягнення в дохід держави активів, які йому належать та активів, щодо яких він може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження. Про це повідомив Мін’юст.

Судовим рішенням стягнуто в дохід держави шість об’єктів нерухомості (у тому числі дві квартири у м.Києві), корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках.

Рішення не набрало законної сили. Апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п’яти днів з дня складення повного рішення суду та його опублікування на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду.

У Мінюсті нагадали, що Віталій Захарченко обіймав посаду голови Державної податкової служби у 2010–2011 роках, а у 2011–2014 роках — Міністра внутрішніх справ України. За його безпосереднім наказом 20 лютого 2014 року співробітники МВС розпочали застосування вогнепальної зброї проти активістів Євромайдану. Його відставка була однією з головних вимог Революції Гідності.

У лютому 2014 року, після Революції Гідності, Захарченко втік до РФ, де почав здійснювати інформаційне сприяння збройній агресії РФ проти України та окупації її території, шляхом поширення наративів держави-агресора. Після початку повномасштабного вторгнення Захарченком здійснюється публічне виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію проти України та підтримання політики держави-агресора щодо невизнання права Українського народу на самоідентифікацію та самовизначення.

