Уряд підтримав законопроект про статус іноземців, які воюють за Україну

Україна створює правові гарантії для іноземців-захисників.

Уряд підтримав законопроект, розроблений Міністерством у справах ветеранів, який уточнює правовий статус іноземців та осіб без громадянства, що беруть участь у захисті територіальної цілісності України.

«Метою документа є створення чітких і справедливих правових підстав для перебування в Україні іноземців, які воюють у складі Збройних Сил України та інших сил оборони, надають військову чи гуманітарну допомогу, а також для членів їхніх родин», – зазначили в Міністерстві у справах ветеранів України.

Наразі в українських силах оборони служать тисячі іноземців різних національностей, віросповідань і професій. Вони воюють пліч-о-пліч з українцями, рятують поранених і допомагають громадам. Законопроект спрямований на визнання їхньої відваги та демонструє, що держава цінує кожного, хто підтримує боротьбу за свободу.

Документ передбачає подовження терміну законного перебування в Україні після завершення контракту, запровадження спеціальної імміграційної квоти для іноземців, які надавали допомогу силам оборони або перебували в полоні, а також визначення додаткових документів для підтвердження статусу учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни. Крім того, пропонується видача спеціального посвідчення для виїзду за кордон у випадках, коли поновлення паспорта вимагає звернення до країни-агресора або держави, що не визнає територіальну цілісність України.

Після схвалення урядом законопроект передадуть на розгляд до Верховної Ради України.

