У 2026 році Україна збільшить фінансування медицини — більше грошей спрямують на лікування рідкісних хвороб

Держава планує підвищити бюджет охорони здоров’я і розширити програму забезпечення дорогими ліками для пацієнтів із орфанними захворюваннями.

Україна збільшить фінансування системи охорони здоров’я у 2026 році до 258 мільярдів гривень, що на 50 мільярдів більше, ніж цьогоріч. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в коментарі Новини.LIVE.

За його словами, значна частина додаткових коштів буде спрямована на закупівлю ліків для пацієнтів із рідкісними (орфанними) захворюваннями.

«Тобто в нас збільшене фінансування закупівлі ліків для орфанних захворювань. Ви знаєте, це дуже дорогі ліки. Ми розширили програму ДКД (забезпечення доступу до дорогих — ред.)», — зазначив Радуцький.

Розширення програми дозволить охопити більше пацієнтів і забезпечити їх необхідними препаратами.

Як повідомлялося раніше, з 1 січня наступного року в Україні має запрацювати національна програма безоплатних щорічних чекапів для громадян віком від 40 років.

