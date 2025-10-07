З 2026 року українці від 40 років зможуть пройти медогляд за державний кошт — гроші отримуватимуть в «Дії»

Українці після 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку в «Дії» для проходження медогляду.

Українці віком від 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку в «Дії» для чекапу здоровʼя. На це в держбюджеті закладено 10 млрд грн. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

Так, з 1 січня 2026 року почне діяти програма профілактичних медичних оглядів для громадян віком від 40 років. Її мета — виявлення серцево-судинних хвороб, діабету та ментальних розладів на ранніх стадіях.

За словами Ляшка, учасники програми зможуть отримати кошти на проходження обстежень через застосунок «Дія».

Протягом місяця після дня народження громадяни отримуватимуть push-повідомлення із запрошенням пройти «національний чекап».

Після підтвердження участі гроші автоматично зараховуватимуться на картку в «Дії».

Пацієнт зможе самостійно обрати медзаклад для проходження лабораторних та інструментальних обстежень, а також отримати консультацію лікаря. Якщо під час огляду виявлять відхилення, людину скерують до вузького спеціаліста.

Крім того, лікар матиме змогу виписати електронний рецепт на безоплатні препарати, які допоможуть лікувати або стримати розвиток захворювання.

У державному бюджеті на 2026 рік планується передбачити фінансування програми.

У МОЗ наголошують, що профілактичні огляди допоможуть знизити ризик ускладнень і передчасної смертності, а також сприятимуть формуванню культури ранньої діагностики серед українців.

