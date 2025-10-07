Практика судів
З 2026 року українці від 40 років зможуть пройти медогляд за державний кошт — гроші отримуватимуть в «Дії»

19:55, 7 жовтня 2025
Українці після 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку в «Дії» для проходження медогляду.
З 2026 року українці від 40 років зможуть пройти медогляд за державний кошт — гроші отримуватимуть в «Дії»
Українці віком від 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку в «Дії» для чекапу здоровʼя. На це в держбюджеті закладено 10 млрд грн. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

Так, з 1 січня 2026 року почне діяти програма профілактичних медичних оглядів для громадян віком від 40 років. Її мета — виявлення серцево-судинних хвороб, діабету та ментальних розладів на ранніх стадіях.

За словами Ляшка, учасники програми зможуть отримати кошти на проходження обстежень через застосунок «Дія».

Протягом місяця після дня народження громадяни отримуватимуть push-повідомлення із запрошенням пройти «національний чекап».

Після підтвердження участі гроші автоматично зараховуватимуться на картку в «Дії».

Пацієнт зможе самостійно обрати медзаклад для проходження лабораторних та інструментальних обстежень, а також отримати консультацію лікаря. Якщо під час огляду виявлять відхилення, людину скерують до вузького спеціаліста.

Крім того, лікар матиме змогу виписати електронний рецепт на безоплатні препарати, які допоможуть лікувати або стримати розвиток захворювання.

У державному бюджеті на 2026 рік планується передбачити фінансування програми.

У МОЗ наголошують, що профілактичні огляди допоможуть знизити ризик ускладнень і передчасної смертності, а також сприятимуть формуванню культури ранньої діагностики серед українців.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 1 жовтня лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки.

Згодом стало відомо, що Європейська Рада продовжить обговорення питання надання Україні репараційної позики за рахунок іммобілізованих російських активів 23–24 жовтня.

Дія медогляд

