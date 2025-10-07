Єврокомісія пояснила механізм репараційної позики Україні: суть, гарантії та терміни реалізації

У Брюсселі готують механізм фінансової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів.

Джерело фото: AP/Omar Havana

Як відомо, 1 жовтня лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки.

Європейська Рада продовжить обговорення питання надання Україні репараційної позики за рахунок іммобілізованих російських активів 23–24 жовтня.

Як повідомили журналістам на технічному брифінгу в Єврокомісії, наразі реалістичним терміном для завершення всіх процедур з подальшою імплементацією є початок другого кварталу наступного року. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Скільки коштів потрібно Україні

За оцінками МВФ, Україні потрібно близько 60 млрд доларів (або 52 млрд євро) бюджетної підтримки на 2026–2027 роки, без урахування військової допомоги. В ЄС визнають, що без цієї фінансової підтримки Україна ризикує опинитися в стані колапсу, що становитиме загрозу безпеці Європи. Також у Брюсселі не розраховують на суттєву допомогу з боку США.

Як працюватиме репараційна позика

Єврокомісія пропонує, щоб Euroclear інвестував готівкові кошти від заморожених російських активів (приблизно 175 млрд євро) у спеціальний борговий інструмент ЄС. Євросоюз, у свою чергу, надасть Україні кредит з обмеженим регресом, який повертатиметься лише після виплати Росією воєнних репарацій.

Іншими словами, ЄС не конфісковує активи РФ, а використовує їх як фінансову основу для кредиту.

Питання гарантій

На відміну від механізму ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), цей інструмент потребує гарантій від держав-членів ЄС. Кожна країна надаватиме їх на двосторонній основі, щоб захистити Euroclear від можливих ризиків. У Єврокомісії вважають такі ризики мінімальними, доки діють санкції та активи залишаються заблокованими, адже, якщо Росія виплатить Україні репарації, Україна використає їх, щоб відшкодувати позику ЄС, а ЄС поверне гроші Euroсlear.

Зміни до санкційного режиму

ЄК також пропонує змінити правила, щоб уникнути випадкового розблокування активів. Наразі санкції поновлюються кожні шість місяців, що створює правову невизначеність. Брюссель прагне запровадити стабільну схему іммобілізації активів із можливістю їх скасування лише за наявності необхідних умов.

Мета фінансування

Отримані кошти планують спрямувати не лише на бюджетну підтримку, а й на розвиток оборонно-промислової бази України, як частини європейської оборонної бази, зокрема шляхом закупівлі оборонних матеріалів. Конструкція полягає в тому, що ЄС надаватиме підтримку галузі, зокрема шляхом укладання контрактів на закупівлю зброї.

Поки що йдеться про орієнтовну суму 140 млрд євро, однак остаточні умови позики та контроль за її використанням ще обговорюються.

Нагадаємо, голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявляла, що Україна буде зобов’язана повернути «репараційний» кредит від ЄС тільки, якщо РФ виплатить післявоєнні репарації.

