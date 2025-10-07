Еврокомиссия объяснила механизм репарационного займа Украине: суть, гарантии и сроки реализации

В Брюсселе готовят механизм финансовой помощи Украине за счет замороженных российских активов.

Как известно, 1 октября лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к общему мнению.

Европейский совет продолжит обсуждение вопроса предоставления Украине репарационного займа за счет иммобилизованных российских активов 23–24 октября.

Как сообщили журналистам на техническом брифинге в Еврокомиссии, на данный момент реалистичным сроком для завершения всех процедур с последующей имплементацией является начало второго квартала следующего года. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Сколько средств нужно Украине

По оценкам МВФ, Украине необходимо около 60 млрд долларов (или 52 млрд евро) бюджетной поддержки на 2026–2027 годы, без учета военной помощи. В ЕС признают, что без этой финансовой поддержки Украина рискует оказаться в состоянии коллапса, что создаст угрозу безопасности Европы. Также в Брюсселе больше не рассчитывают на существенную помощь со стороны США.

Как будет работать репарационный займ

Еврокомиссия предлагает, чтобы Euroclear инвестировал денежные средства от замороженных российских активов (примерно 175 млрд евро) в специальный долговой инструмент ЕС.

Евросоюз, в свою очередь, предоставит Украине кредит с ограниченным регрессом, который будет возвращаться только после выплаты Россией военных репараций.

Иными словами, ЕС не конфискует активы РФ, а использует их как финансовую основу для кредита.

Вопрос гарантий

В отличие от механизма ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), этот инструмент требует гарантий от государств-членов ЕС. Каждая страна будет предоставлять их на двусторонней основе, чтобы защитить Euroclear от возможных рисков.

В Еврокомиссии считают эти риски минимальными, пока действуют санкции и активы остаются заблокированными, поскольку если Россия выплатит Украине репарации, Украина использует их для возмещения займа ЕС, а ЕС вернет деньги Euroclear.

Изменения в санкционном режиме

Еврокомиссия также предлагает изменить правила, чтобы избежать случайного разблокирования активов. В настоящее время санкции продлеваются каждые шесть месяцев, что создает правовую неопределенность. Брюссель намерен ввести стабильный режим иммобилизации активов с возможностью их отмены только при наличии необходимых условий.

Цель финансирования

Полученные средства планируется направить не только на бюджетную поддержку, но и на развитие оборонно-промышленной базы Украины как части европейской оборонной структуры, в частности посредством закупки оборонных материалов.

Предполагается, что ЕС будет поддерживать отрасль через заключение контрактов на закупку вооружений.

Пока речь идет об ориентировочной сумме 140 млрд евро, однако окончательные условия займа и механизм контроля за его использованием еще обсуждаются.

Напомним, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина будет обязана вернуть «репарационный» кредит от ЕС только, если РФ выплатит послевоенные репарации.

