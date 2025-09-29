Украина будет обязана вернуть «репарационный» кредит от ЕС только, если РФ выплатит послевоенные репарации – Роксолана Пидласа

По мнению главы бюджетного комитета Роксоланы Пидласы, РФ не собирается выплачивать репарации Украине, поэтому и возвращать кредит от ЕС Украине не придется.

Механизм «репарационного кредита» предусматривает, что де-факто российские деньги перейдут в пользование Украине, а де-юре право требования (например, в форме беспроцентных ценных бумаг) останется у центробанка РФ. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа. «Украина будет обязана возвращать этот кредит только тогда и если Россия выплатит репарации за ущерб, причиненный Украине (что, по моему мнению, не произойдет никогда)», — подчеркнула глава бюджетного комитета.

Она сообщила, что провела встречу с послом Швеции в Украине Мартином Обергом, и Швеция поддерживает предоставление Украине «репарационного кредита».

Речь идет о прямой бюджетной поддержке Украины в размере до 130 млрд евро. Как отметила Пидласа, сумма 130 млрд возникла, поскольку из 175 млрд евро замороженных российских активов, имеющихся в Бельгии, — 45 млрд евро нужно вернуть странам «Большой семерки» за предоставленные ERA loans в 2025 году.

«Здесь важно понимать: определяя размер финансирования, ЕС будет ориентироваться на потребность во внешнем финансировании украинского бюджета, подтвержденную МВФ. А МВФ будет настаивать на удержании дефицита бюджета в разумных пределах. То есть, размер финансирования может быть меньше, чем 130 млрд евро.

Кроме того, не стоит рассчитывать, что эти деньги придут одномоментно или даже за один год. Вероятнее — поступления будут разбиты на транши, как это обычно происходит с макрофинансовой помощью ЕС», — отметила Пидласа.

По ее словам, предварительно решение о «репарационном кредите» должно приниматься всеми странами-членами единогласно, что пока накладывает большую неопределенность на перспективы реализации механизма.

Также неизвестно, будут ли эти транши подвязаны под реформы, в частности, судебную реформу.

Напомним, издание Politico сообщало, что Европейская комиссия собирается использовать российские средства, находящиеся под санкциями, для финансирования нового кредита в размере 140 миллиардов евро для Украины (в материале издания указана именно цифра в 140 млрд, хотя Роксолана Пидласа говорит о 130). Этот план позволит Брюсселю обойти одну из самых сложных проблем с начала войны: он сможет конфисковать проценты, генерируемые российскими активами, но не сами деньги, что существенно повлияет на способность Украины защищать себя и восстанавливаться.

Основные дискуссии состоятся во время встречи европейских лидеров 1 октября в Копенгагене.

На данный момент основная часть российских активов находится в распоряжении брюссельской финансовой компании Euroclear и инвестирована в западные государственные облигации. Идея состоит в том, чтобы ЕС перенаправил деньги в Украину и «заключил с Euroclear индивидуальный долговой контракт под 0 процентов». Euroclear держит 185 млрд евро денежных остатков, связанных с российскими активами, часть которых пойдет на погашение ранее предоставленного Украине кредита G7.

Оставшиеся 140 миллиардов евро будут выплачены Украине траншами и использованы на «оборонное сотрудничество», а также на поддержку обычных бюджетных потребностей Киева.

Германия стала ключевым «адвокатом» «репарационного кредита». Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал эту идею в своей статье, опубликованной в четверг в газете Financial Times, хотя и заявил, что кредит должен быть предназначен исключительно для финансирования военной помощи.

В своей записке Еврокомиссия заявила, что ее предложение означает, что «вся эта операция не затронет суверенные активы России (то есть требования к Euroclear)», а Украина вернет кредит только после того, как Россия завершит войну и выплатит послевоенные репарации. Если это произойдет, ЕС вернет Euroclear деньги, чтобы у компании «было достаточно средств для выполнения своих обязательств перед Россией».

Впрочем, как заметило издание, наибольший риск сейчас состоит в том, что какая-то страна ЕС, например Венгрия, заблокирует продление санкций, которое должно единогласно утверждаться каждые шесть месяцев. Это фактически вернет российские деньги Москве, а капиталы окажутся «на крючке» для погашения кредита. Чтобы снизить этот риск, Комиссия предложила в своей записке изменить правила продления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство. «Для этого потребуется политическое согласие на высоком уровне со стороны всех или большинства глав государств и правительств», — говорится в записке.

Автор: Наталя Мамченко

