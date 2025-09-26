Еврокомиссия предложит Украине кредит в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов

Риск заключается в том, что продление санкций против РФ должно единогласно утверждаться каждые 6 месяцев и, если какая-либо страна ЕС заблокирует продление, то капиталы окажутся на крючке для погашения кредита – поэтому Еврокомиссия предложила изменить правила продления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство.

Европейская комиссия собирается использовать российские средства, находящиеся под санкциями, для финансирования нового кредита в размере 140 миллиардов евро для Украины. Об этом сообщает Politico.

Этот план позволит Брюсселю обойти одну из самых сложных проблем с начала войны: он сможет конфисковать проценты, генерируемые российскими активами, но не сами деньги, что существенно повлияет на способность Украины защищать себя и восстанавливаться.

Комиссия распространила ноту перед встречей послов Европейского союза 26 сентября, где они заложат основу для встречи европейских лидеров, которая состоится в следующую среду, 1 октября, в Копенгагене.

Также издание отмечает, что «в столицах стран ЕС растет разочарование из-за отсутствия подробностей о так называемом репарационном кредите, о котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые заговорила в своем докладе о положении дел в Европейском союзе 10 сентября».

Основная часть российских активов находится в распоряжении брюссельской финансовой компании Euroclear и инвестирована в западные государственные облигации.

Идея заключается в том, чтобы ЕС перенаправил деньги в Украину и «заключил с Euroclear индивидуальный долговой контракт под 0 процентов», говорится в записке.

Euroclear держит 185 млрд евро денежных остатков, связанных с российскими активами, часть из которых пойдет на погашение ранее предоставленного Украине кредита G7.

Оставшиеся 140 миллиардов евро будут выплачены Украине траншами и использованы на «оборонное сотрудничество», а также на поддержку обычных бюджетных нужд Киева.

Как сообщало издание Politico ранее на этой неделе Германия стала ключевым «адвокатом» «репарационного кредита». Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал эту идею в своей статье, опубликованной в четверг в газете Financial Times, хотя Мерц и заявил, что кредит должен быть предназначен только для финансирования военной помощи.

Кроме того, на прошлой неделе Великобритания предложила свой собственный «репарационный кредит» с использованием около 25 миллиардов долларов замороженных средств РФ, которые она держит внутри страны. Министры финансов стран «Большой семерки» планируют провести онлайн-встречу в следующую среду для координации этих инициатив.

В своей записке Комиссия заявила, что ее предложение означает, что «вся эта операция не коснется суверенных активов России (т. е. требования к Euroclear)», а Украина вернет кредит только после того, как Россия закончит войну и выплатит послевоенные репарации.

Если это произойдет, ЕС вернет Euroclear деньги, чтобы у него «было достаточно средств для выполнения своих обязательств перед Россией».

Самый большой риск сейчас заключается в том, что какая-либо страна ЕС, например Венгрия, заблокирует продление санкций, которое должно единогласно утверждаться каждые шесть месяцев. Это фактически вернет российские деньги Москве, а капиталы окажутся на крючке для погашения кредита.

Чтобы снизить этот риск, Комиссия предложила в своей записке изменить правила продления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство.

«Для этого потребуется политическое соглашение на высоком уровне со стороны всех или большинства глав государств и правительств», — говорится в записке.

Автор: Наталя Мамченко

