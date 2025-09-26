Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Єврокомісія запропонує Україні кредит у розмірі 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів

16:47, 26 вересня 2025
Ризик полягає в тому, що продовження санкцій проти РФ має одностайно ухвалюватися кожні 6 місяців, і якщо якась країна ЄС заблокує продовження, то капітали опиняться «на гачку» для погашення кредиту – тому Єврокомісія запропонувала змінити правила продовження санкцій з одностайного рішення на кваліфіковану більшість.
Єврокомісія запропонує Україні кредит у розмірі 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська комісія збирається використати російські кошти, що перебувають під санкціями, для фінансування нового кредиту в розмірі 140 мільярдів євро для України. Про це повідомляє Politico.

Цей план дозволить Брюсселю обійти одну з найскладніших проблем від початку війни: він зможе конфіскувати відсотки, що генеруються російськими активами, але не самі гроші, що суттєво вплине на здатність України захищати себе та відновлюватися.

Комісія поширила ноту перед зустріччю послів Європейського Союзу 26 вересня, де вони закладуть основу для зустрічі європейських лідерів, яка відбудеться наступної середи, 1 жовтня, у Копенгагені.

Також видання зазначає, що «в столицях країн ЄС зростає розчарування через відсутність деталей щодо так званого репараційного кредиту, про який голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уперше заговорила у своїй доповіді про стан справ в Європейському Союзі 10 вересня».

Основна частина російських активів перебуває у розпорядженні брюссельської фінансової компанії Euroclear та інвестована в західні державні облігації.

Ідея полягає в тому, щоб ЄС перенаправив гроші в Україну і «уклав з Euroclear індивідуальний борговий контракт під 0 відсотків», ідеться в записці.

Euroclear тримає 185 млрд євро грошових залишків, пов’язаних із російськими активами, частина яких піде на погашення раніше наданого Україні кредиту G7.

Решта 140 мільярдів євро буде виплачена Україні траншами і використана на «оборонну співпрацю», а також на підтримку звичайних бюджетних потреб Києва.

Як повідомляло Politico раніше цього тижня, Німеччина стала ключовим «адвокатом» «репараційного кредиту». Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав цю ідею у своїй статті, опублікованій у четвер у газеті Financial Times, хоча й заявив, що кредит має бути призначений виключно для фінансування військової допомоги.

Крім того, минулого тижня Велика Британія запропонувала власний «репараційний кредит» із використанням близько 25 мільярдів доларів заморожених російських коштів, які вона утримує всередині країни. Міністри фінансів країн «Великої сімки» планують провести онлайн-зустріч наступної середи для координації цих ініціатив.

У своїй записці Комісія заявила, що її пропозиція означає, що «вся ця операція не торкнеться суверенних активів Росії (тобто вимог до Euroclear)», а Україна поверне кредит лише після того, як Росія завершить війну і виплатить післявоєнні репарації.

Якщо це станеться, ЄС поверне Euroclear гроші, щоб у компанії «було достатньо коштів для виконання своїх зобов’язань перед Росією».

Найбільший ризик зараз полягає в тому, що якась країна ЄС, наприклад Угорщина, заблокує продовження санкцій, яке має одностайно затверджуватися кожні шість місяців. Це фактично поверне російські гроші Москві, а капітали опиняться «на гачку» для погашення кредиту.

Щоб знизити цей ризик, Комісія запропонувала у своїй записці змінити правила продовження санкцій з одностайного рішення на кваліфіковану більшість.

«Для цього буде потрібна політична згода на високому рівні з боку всіх або більшості глав держав і урядів», — ідеться в записці.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші ЄС кредит Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісія запропонує Україні кредит у розмірі 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів

Ризик полягає в тому, що продовження санкцій проти РФ має одностайно ухвалюватися кожні 6 місяців, і якщо якась країна ЄС заблокує продовження, то капітали опиняться «на гачку» для погашення кредиту – тому Єврокомісія запропонувала змінити правила продовження санкцій з одностайного рішення на кваліфіковану більшість.

Урсула фон дер Ляєн опинилася в центрі скандалу через видалення меседжу від Макрона, який закликав її заблокувати торговельну угоду з країнами Латинської Америки

В Єврокомісії заявили, що переписка з телефону Урсули фон дер Ляєн видаляється задля «економії місця» та безпеки, але до глави Єврокомісії виникають питання щодо прозорості її діяльності.

Адміністрація Трампа знову наймає сотні федеральних службовців, відсіяних DOGE Ілона Маска

Після 7-місячної оплачуваної відпустки співробітники, яких відсіяла команда Ілона Маска, повернуться на свої місця.

У ВККС повідомили, що негативних наслідків для суддів від їх регулярного оцінювання громадськими об’єднаннями, колегами та НШСУ – не буде

ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання суддів вже у понеділок, 29 вересня, бо це вимога Плану Ukraine Facility.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області