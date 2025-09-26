Єврокомісія запропонує Україні кредит у розмірі 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів

Ризик полягає в тому, що продовження санкцій проти РФ має одностайно ухвалюватися кожні 6 місяців, і якщо якась країна ЄС заблокує продовження, то капітали опиняться «на гачку» для погашення кредиту – тому Єврокомісія запропонувала змінити правила продовження санкцій з одностайного рішення на кваліфіковану більшість.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська комісія збирається використати російські кошти, що перебувають під санкціями, для фінансування нового кредиту в розмірі 140 мільярдів євро для України. Про це повідомляє Politico.

Цей план дозволить Брюсселю обійти одну з найскладніших проблем від початку війни: він зможе конфіскувати відсотки, що генеруються російськими активами, але не самі гроші, що суттєво вплине на здатність України захищати себе та відновлюватися.

Комісія поширила ноту перед зустріччю послів Європейського Союзу 26 вересня, де вони закладуть основу для зустрічі європейських лідерів, яка відбудеться наступної середи, 1 жовтня, у Копенгагені.

Також видання зазначає, що «в столицях країн ЄС зростає розчарування через відсутність деталей щодо так званого репараційного кредиту, про який голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уперше заговорила у своїй доповіді про стан справ в Європейському Союзі 10 вересня».

Основна частина російських активів перебуває у розпорядженні брюссельської фінансової компанії Euroclear та інвестована в західні державні облігації.

Ідея полягає в тому, щоб ЄС перенаправив гроші в Україну і «уклав з Euroclear індивідуальний борговий контракт під 0 відсотків», ідеться в записці.

Euroclear тримає 185 млрд євро грошових залишків, пов’язаних із російськими активами, частина яких піде на погашення раніше наданого Україні кредиту G7.

Решта 140 мільярдів євро буде виплачена Україні траншами і використана на «оборонну співпрацю», а також на підтримку звичайних бюджетних потреб Києва.

Як повідомляло Politico раніше цього тижня, Німеччина стала ключовим «адвокатом» «репараційного кредиту». Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав цю ідею у своїй статті, опублікованій у четвер у газеті Financial Times, хоча й заявив, що кредит має бути призначений виключно для фінансування військової допомоги.

Крім того, минулого тижня Велика Британія запропонувала власний «репараційний кредит» із використанням близько 25 мільярдів доларів заморожених російських коштів, які вона утримує всередині країни. Міністри фінансів країн «Великої сімки» планують провести онлайн-зустріч наступної середи для координації цих ініціатив.

У своїй записці Комісія заявила, що її пропозиція означає, що «вся ця операція не торкнеться суверенних активів Росії (тобто вимог до Euroclear)», а Україна поверне кредит лише після того, як Росія завершить війну і виплатить післявоєнні репарації.

Якщо це станеться, ЄС поверне Euroclear гроші, щоб у компанії «було достатньо коштів для виконання своїх зобов’язань перед Росією».

Найбільший ризик зараз полягає в тому, що якась країна ЄС, наприклад Угорщина, заблокує продовження санкцій, яке має одностайно затверджуватися кожні шість місяців. Це фактично поверне російські гроші Москві, а капітали опиняться «на гачку» для погашення кредиту.

Щоб знизити цей ризик, Комісія запропонувала у своїй записці змінити правила продовження санкцій з одностайного рішення на кваліфіковану більшість.

«Для цього буде потрібна політична згода на високому рівні з боку всіх або більшості глав держав і урядів», — ідеться в записці.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.