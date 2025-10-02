Лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к единому мнению

У председателей Еврокомиссии и Евросовета есть одна общая черта: их идеи не пользуются успехом – Politico.

Фото: GettyImages

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У председателей Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и Европейского совета Антониу Кошты есть одна общая черта: их идеи не пользуются успехом. Об этом пишет Politico.

Речь идет о саммите в Копенгагене, где лидеры ЕС собрались 1 октября. Они настаивали на необходимости принятия мер в отношении российской агрессии, но так и не пришли к единому мнению о том, какие именно меры следует предпринять.

Как отмечает Politico, лидеры много говорили: запланированные два часа, посвященные «обороне», в итоге заняли вдвое больше времени. Но это не было признаком прорыва.

«Хотя саммит был заявлен как срочная встреча для согласования широкого спектра беспрецедентных дополнительных военных возможностей блока и дополнительной поддержки Украины, по существу он мало что дал. Эта встреча стала первой встречей 27 лидеров ЕС с июня, но, несмотря на то, что они вышли за рамки запланированного времени, большинство ключевых вопросов остались без ответа», пишет издание.

Среди обсуждаемых предложений были создание «стены беспилотников», которая позволит создать сеть для обнаружения и сбивания вражеских беспилотников в ответ на вторжения в воздушное пространство Польши и Румынии, идея использовать 140 миллиардов евро российских активов, замороженных в Европе в 2022 году, для «репарационного кредита» Киеву, а также изменение правил ЕС, позволяющее Украине открыть переговорные кластеры, несмотря на возражения Венгрии.

По словам официальных лиц, осведомленных о дискуссиях лидеров, на практике по всем этим вопросам не было достигнуто существенного прогресса.

Так, предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты столкнулись с серьезным сопротивлением: фон дер Ляйен – со стороны влиятельнейших стран ЕС, таких как Германия, Франция и Италия, которые опасаются чрезмерного вмешательства Еврокомиссии; Кошты – со стороны Венгрии. «Это подчеркивает, что, когда дело доходит до сути, 27 стран блока по-прежнему играют решающую роль», отмечает издание.

Так, фон дер Ляйен, все больше становящаяся лицом ЕС, по крайней мере, в глазах президента США Дональда Трампа, пыталась заручиться поддержкой в ​​Копенгагене идеи создания «стены дронов», которая должна была бы обнаруживать и сбивать беспилотники, пролетающие над восточным флангом Европы. Однако эта концепция была отвергнута крупнейшими странами.

«Я настороженно отношусь к этому», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив: «Нужно действовать немного более продуманно». Канцлер Германии Фридрих Мерц также выразил свое несогласие в зале заседаний, сообщили изданию три официальных лица. Ожидается, что идея борьбы с беспилотниками трансформируется во что-то другое, весьма вероятно, под другим названием.

Председатель Европейского совета, в состав которого входят 27 правительств блока, Антониу Кошта, хотел использовать саммит для достижения соглашения об отмене требования о согласии всех членов на вступление новых стран в ЕС. Идея заключалась в том, чтобы облегчить вступление Украины и Молдовы, обойдя такие страны, как Венгрия, которые хотят этому помешать.

Но и это не дало большого прогресса. В зале заседаний саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг эту идею, сообщили три дипломата, осведомленные о ходе обсуждений в Копенгагене. Они отметили, что ожидания относительно изменений правил голосования в ближайшее время невелики.

Напомним, Кошта предложил изменить правила ЕС, чтобы официальные переговоры о вступлении могли начаться с одобрения квалифицированного большинства лидеров, а не с единогласного согласия. Как пишет Politico, кроме Венгрии и другие страны, включая Францию, Нидерланды и Грецию, также выступили против и отклонили это предложение.

Также лидеры решили продолжить работу по поиску способа использования российских активов на сумму 140 миллиардов евро, замороженных в Европе после вторжения, для финансирования Украины.

Как ранее сообщалось, Еврокомиссия хочет предложить Украине кредит в размере 140 миллиардов евро, обменяв подсанкционные российские средства на специально разработанный долговой контракт с Euroclear, бельгийской финансовой организацией, которая контролирует депозиты. Чиновники ЕС рассматривают это как хитроумный способ избежать их экспроприации, которая может нарушить международное право.

Одна из причин, по которой сделка не была согласована в Копенгагене, заключается в том, что некоторым странам, особенно Бельгии, необходимо убедиться в юридической обоснованности плана.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер проявил наибольшую осторожность, поскольку его страна примет на себя основную тяжесть любого судебного иска со стороны России.

После саммита председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась заверить Бельгию и другие страны, не желающие вмешиваться, что в рамках ее плана активы не будут конфискованы и что «риски придется переложить на более широкие плечи». Но этого было недостаточно, или, по крайней мере, пока. Следующий саммит, который состоится в конце этого месяца, может стать «днем принятия решений», заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

По словам дипломатов, хотя фон дер Ляйен выдвинула множество предложений по усилению обороны ЕС, эта сфера остается одной из основных полномочий национальных правительств. Крупнейшие страны блока не хотят, чтобы Комиссия лишила их полномочий.

Как отмечает Politico, саммит показал, что решающее слово по-прежнему за лидерами самых влиятельных стран Европы.

Пока неясно, будет ли какой-либо из этих планов руководства Еврокомиссии и Евросовета готов к подписанию на следующей встрече 27 лидеров в Брюсселе в конце октября. По каждому из пунктов политики все еще остаются вопросы, и времени на их проработку не хватило, заявили изданию три дипломата.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.