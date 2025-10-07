Практика судов
С 2026 года украинцы от 40 лет смогут пройти медосмотр за счёт государства — деньги будут получать в «Дії»

19:55, 7 октября 2025
Украинцы после 40 лет будут получать деньги на виртуальную карточку в «Дії» для прохождения медосмотра.
Украинцы в возрасте от 40 лет будут получать деньги на виртуальную карту в «Дії» для чекапа здоровья. На это в госбюджете заложено 10 млрд грн. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

Так, с 1 января 2026 года начнет действовать программа профилактических медицинских осмотров для граждан в возрасте от 40 лет. Ее цель — выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ментальных расстройств на ранних стадиях.

По словам Ляшко, участники программы смогут получить средства на прохождение обследований через приложение «Дія».

В течение месяца после дня рождения граждане будут получать push-уведомления с приглашением пройти «национальный чекап».

После подтверждения участия деньги автоматически будут зачисляться на карту в «Дії».

Пациент сможет самостоятельно выбрать медучреждение для прохождения лабораторных и инструментальных обследований, а также получить консультацию врача. Если во время осмотра выявят отклонения, человека направят к узкому специалисту.

Кроме того, врач сможет выписать электронный рецепт на бесплатные препараты, которые помогут лечить или сдерживать развитие заболевания.

В государственном бюджете на 2026 год планируется предусмотреть финансирование программы.

В Минздраве подчеркивают, что профилактические осмотры помогут снизить риск осложнений и преждевременной смертности, а также будут способствовать формированию культуры ранней диагностики среди украинцев.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Как известно, 1 октября лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к общему мнению.

Позже стало известно, что Европейский совет продолжит обсуждение вопроса предоставления Украине репарационного займа за счет иммобилизованных российских активов 23–24 октября.

