Apple програла суд у Великій Британії щодо App Store

Apple зазнала поразки в антимонопольному суді у Великій Британії, де Апеляційний трибунал з питань конкуренції визнав, що компанія з Купертіно встановлювала несправедливі та завищені комісії для розробників в App Store. Про це повідомляє Engadget.

Суд постановив, що Apple має майже повний контроль над ринком додатків і внутрішніх покупок на iOS, що може призвести до виплати близько 1,5 мільярда фунтів стерлінгів компенсації 36 мільйонам користувачів у Великій Британії.

Apple оголосила про намір оскаржити рішення. У своїй заяві компанія зазначила:

«Ми вдячні трибуналу за розгляд справи, але категорично не погоджуємося з цим рішенням, який має хибне уявлення про процвітаючу та конкурентну економіку додатків. App Store приносить користь бізнесу та користувачам у Великій Британії, створюючи динамічний маркетплейс, де розробники можуть конкурувати, а користувачі обирати з мільйона інноваційних додатків. Це рішення не враховує, як App Store допомагає розробникам досягати успіху та надає споживачам безпечне та надійне місце для пошуку програм і безпечного здійснення платежів. App Store стикається з жорсткою конкуренцією з боку багатьох інших платформ – часто з набагато меншим захистом конфіденційності та безпеки – що надає розробникам і споживачам багато можливостей у створенні, обміні та завантаженні додатків. Ми маємо намір подати апеляцію».

Це не єдина апеляція, пов’язана з App Store. Раніше цього року Apple також оскаржила рішення регуляторів Європейського Союзу щодо штрафу в розмірі 500 мільйонів євро через обмеження, накладені на розробників, які публікують додатки в App Store.

