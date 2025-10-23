Практика судів
Верховний Суд вказав, з якого моменту обчислюються строки досудового розслідування

11:55, 23 жовтня 2025
Верховний Суд визначив момент початку обчислення строків досудового розслідування.
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду постановив, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні обчислюються з моменту пред’явлення першої підозри.

Суд наголосив: якщо провадження підлягає закриттю на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування, воно закривається в цілому, а не лише щодо конкретного обвинуваченого.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: суди попередніх інстанцій закрили кримінальне провадження щодо обвинуваченого за ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК та щодо двох обвинувачених за ч. 2 ст. 367 КК на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку із тим, що після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК.

У касаційній прокурор зазначив, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, оскільки підстави для закриття кримінального провадження мають перевірятися щодо кожного із обвинувачених, з урахуванням повідомлення кожній особі про підозру, і лише після підтвердження закінчення строку досудового розслідування щодо кожного обвинуваченого після повідомлення їм про підозру суд закриває провадження щодо особи на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Позиція ККС: залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

ККС вказав, що суд апеляційної інстанції визнав невмотивованими доводи прокурора про те, що під час закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК необхідно обчислювати строки досудового розслідування щодо кожного обвинуваченого окремо, з урахуванням дати повідомлення кожному з них про підозру, оскільки на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК підлягає закриттю кримінальне провадження в цілому, а не щодо конкретного обвинуваченого в цьому провадженні.

Суд погоджується із такими висновками апеляційного суду та наголошує на тому, що й сторона обвинувачення вочевидь повинна була усвідомлювати вказаний факт, оскільки навіть продовження строків досудового розслідування у відповідному провадженні відбувалося із прив’язкою саме до першої пред’явленої підозри.

Як убачається із матеріалів кримінального провадження, у первинному кримінальному провадженні перше повідомлення про підозру особі відбулося 10.07.2019 (повідомлено про підозру першому обвинуваченому), тобто за загальними правилами, визначеними п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК, строк досудового розслідування закінчувався 10.09.2019, який надалі був продовжений постановою керівника місцевої прокуратури до 3-х місяців, а саме до 10.10.2019.

Пізніше було повідомлено про підозру другому обвинуваченому (27.09.2019) та третьому обвинуваченому (28.09.2019). Далі щодо всіх трьох осіб з кримінального провадження виділено інше провадження. Тож підозри у дати їх здійснення у виділеному провадженні не змінилися, як і строки досудового розслідування, які продовжили свій перебіг. У новому виділеному провадженні строк досудового розслідування теж не продовжувався прокурором.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 5 серпня 2025 року у справі № 363/4797/19 (провадження № 51-5284км24).

