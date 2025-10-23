Верховный Суд указал, с какого момента исчисляются сроки досудебного расследования

Верховный Суд определил момент начала исчисления сроков досудебного расследования.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда постановил, что сроки досудебного расследования в уголовном производстве исчисляются с момента предъявления первого подозрения.

Суд подчеркнул: если производство подлежит закрытию на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с окончанием сроков досудебного расследования, оно закрывается в целом, а не только в отношении конкретного обвиняемого.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций: суды предыдущих инстанций закрыли уголовное производство в отношении обвиняемого по ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 УК и в отношении двух обвиняемых по ч. 2 ст. 367 УК на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с тем, что после сообщения лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, определенный ст. 219 УПК.

В кассационной жалобе прокурор указал, что суды предыдущих инстанций неправильно применили п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК, поскольку основания для закрытия уголовного производства должны проверяться в отношении каждого из обвиняемых с учетом даты сообщения каждому лицу о подозрении, и только после подтверждения истечения срока досудебного расследования в отношении каждого обвиняемого после сообщения ему о подозрении суд закрывает производство в отношении лица на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК.

Позиция ККС: решения судов предыдущих инстанций оставлены без изменений.

ККС указал, что суд апелляционной инстанции признал немотивированными доводы прокурора о том, что при закрытии уголовного производства на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК необходимо исчислять сроки досудебного расследования в отношении каждого обвиняемого отдельно, с учетом даты сообщения каждому из них о подозрении, поскольку на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК подлежит закрытию уголовное производство в целом, а не в отношении конкретного обвиняемого в этом производстве.

Суд согласился с такими выводами апелляционного суда и отметил, что и сторона обвинения, очевидно, должна была осознавать данный факт, поскольку даже продление сроков досудебного расследования в соответствующем производстве происходило с привязкой именно к первому предъявленному подозрению.

Как следует из материалов уголовного производства, в первоначальном производстве первое сообщение о подозрении лицу состоялось 10.07.2019 (о подозрении было сообщено первому обвиняемому), то есть по общим правилам, установленным п. 4 ч. 3 ст. 219 УПК, срок досудебного расследования истекал 10.09.2019, который впоследствии был продлен постановлением руководителя местной прокуратуры до 3 месяцев, а именно до 10.10.2019.

Позже было сообщено о подозрении второму обвиняемому (27.09.2019) и третьему обвиняемому (28.09.2019). Далее в отношении всех трех лиц из уголовного производства было выделено другое производство. Таким образом, подозрения и даты их предъявления в выделенном производстве не изменились, как и сроки досудебного расследования, которые продолжили свой ход. В новом выделенном производстве срок досудебного расследования также не продлевался прокурором.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты ККС ВС от 5 августа 2025 года по делу № 363/4797/19 (производство № 51-5284км24).

