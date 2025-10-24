Спецпредставник РФ Дмитрієв прибув до США після оголошення американських санкцій

Кирило Дмитрієв зустрінеться з представниками команди Трампа «для продовження обговорення відносин між США та РФ».

Фото: AP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спецпредставник президента РФ з економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв 24 жовтня прибув до Сполучених Штатів для переговорів лише через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про санкції проти Росії, пише CNN.

Очікується, що Дмитрієв зустрінеться з представниками команди Трампа «для продовження обговорення відносин між США та РФ».

Візит відбувається на тлі зростаючого розчарування США через відмову Кремля припинити війну в Україні та після того, як Трамп заявив, що «скасував» заплановану зустріч з Путіним. Згодом Трамп запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» та «Лукойл».

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Дональд Трамп впровадив перші санкції проти Росії з моменту свого повернення на посаду голови Білого дому через розчарування Путіним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.