Уряд готує пенсійну реформу: спецпенсії замінять на професійні, а систему — оновлять

15:04, 24 жовтня 2025
Реформа передбачає відмову від застарілих спецвиплат, запровадження професійних пенсій і створення добровільної накопичувальної системи.
В Україні планують комплексно оновити пенсійну систему, відмовившись від застарілих спеціальних виплат і запровадивши накопичувальну складову. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він наголосив, у Мінсоцполітики вже працюють над новою моделлю, яка має забезпечити фінансову стійкість та дозволити поступове зростання мінімальних пенсій.

«Ми працюємо над тим, щоб це не було разове підвищення. Йдеться про побудову фінансово стійкої пенсійної системи, яка гарантує гідний рівень забезпечення для всіх», — вказав міністр.

Очільник Мінсоцполітики наголосив, що зміни торкнуться не лише солідарної частини, а й системи спеціальних пенсій. Спецпенсії пропонують замінити на професійні.

Він підкреслив, що пільгові виплати створюють дисбаланс і надмірне навантаження на Пенсійний фонд.

«Потрібно замінити спеціальні пенсії на професійні. Ми маємо чітко визначити, хто фінансуватиме цю професійну складову, щоб уникнути додаткового навантаження на держбюджет», — зазначив Улютін.

Міністр додав, що також готується запровадження накопичувальної складової. Йдеться про добровільну модель, яка дозволить українцям самостійно формувати пенсійні заощадження без ризику для державних фінансів.

«Обов’язкова накопичувальна система наразі неможлива, адже немає стабільних джерел фінансування. Тому ми розглядаємо добровільний механізм, який дозволить людям поступово накопичувати власні пенсійні заощадження», — підкреслив він.

