Майже всі відео з «бусифікацією» — фейки, створені за допомогою ШІ, — Микита Потураєв

Голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив, що такі відео з ТЦК або зняті на тимчасово окупованих територіях, або створені штучним інтелектом.

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає, що більшість відео в соцмережах, де нібито співробітникиТЦК «бусифікують» людей, є підробками. Про це він заявив у інтерв’ю виданню «Телеграф».

«З’ясувалося, що майже всі такі відео це підробка. Майже всі! Тобто або зняті не в Україні (на тимчасово окупованих територіях), або взагалі створені за допомогою штучного інтелекту. Це просто діпфейки. І це проблема», — зазначив Потураєв.

Він наголосив, що Росія та Китай дедалі активніше використовують штучний інтелект для створення таких відео.

«І росіяни, і китайці дедалі більше будуть використовувати штучний інтелект для створення діпфейків. Але тільки за допомогою ШІ ми зможемо боротися з тим, що створюють інші ШІ. А далі точно ніхто не буде здатен відрізнити правду від підробки. Тільки ШІ зможе», — підкреслив депутат.

Потураєв також зауважив, що окремі випадки порушення законодавства в роботі ТЦК дійсно трапляються, але винні у цьому особи отримують покарання згідно із законом.

