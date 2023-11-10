Передавала дані про дислокацію ЗСУ та «прильоти» по припортовій зоні: на Одещині затримали жінку

Зловмисниця також закликала до знищення українців, підтримувала дії російських військових в Україні та заперечувала факт існування України як незалежної і суверенної держави.

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру жительці Одещини за фактами несанкціонованого поширення інформації про рух, переміщення і розташування Збройних Сил України, а також виправдовування збройної агресії рф та глорифікації її учасників.

Як повідомив ОГП, жінка у вересні-жовтні 2023 року збирала дані про місця дислокації та пересування підрозділів ЗСУ в Одеській області. Інформацію вона передавала представникам так званої «народної міліції днр» через свого сина, який проживає в рф.

«Вона інформувала про ворожі «прильоти» в регіоні, зокрема по припортовій зоні, а також коригувала здійснення повторних атак.

Така «діяльність» сприяла державі-агресору для вогневого ураження об’єктів та отримання відомостей про наслідки.

У телефонних розмовах з сином жінка закликала до знищення українців, підтримувала дії російських військових у нашій країні та заперечувала факт існування України як незалежної і суверенної держави», - сказано у повідомленні.

У ОГП додали, що зловмисниця мала намір виїхати в росію. Її протиправну діяльність задокументували, а виїзд на територію держави-агресора попередили.

Наразі жінці обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Крім того, на підставі здобутих доказів слідство готує повідомлення про підозру її синові за ч. 3 ст. 114-2 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.