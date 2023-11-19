Винищувачі F-16 зможуть суттєво вплинути на хід війни, — Повітряні сили

За допомогою F-16 українські сили оборони зможуть відігнати російську авіацію подалі й прикрити з повітря наші наземні війська.

Винищувачі F-16 зможуть суттєво вплинути на хід війни в Україні. Про це заявив речник Командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Я б хотів посперечатися з усіма критиками цього питання щодо літаків. Змінять хід війни літаки і дуже серйозно змінять. Питання в тому, щоб ці літаки не мали тактико-технічні характеристики значно слабші за російські», - наголосив він.

За словами Ігната, нашій країні потрібні сучасні літаки, які зможуть завоювати перевагу у повітрі.

«І ряд інших чинників, які має багатоцільовий літак. Тобто F-16. Певні модифікації. Який може завдавати ударів по наземних цілях, по надводних цілях і по повітряних цілях і захистити державу всередині від ракет та дронів», - пояснив речник.

Він також зазначив, що за допомогою авіаційних комплексів, таких як F-16, українські Повітряні сили зможуть відігнати російську авіацію подалі й прикрити з повітря наші наземні війська.

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