Сенат США розглядатиме допомогу Україні після Дня подяки: що відомо

Комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, американському кордону та Тайваню, Палата представників розглядатиме після Дня подяки (23 листопада). Про це розповів лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, передає CNN.
Шумер наголосив, що «дуже хоче, аби усі чотири запити президента були схвалені».
«І ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб цього досягти», — наголосив він.
Лідер сенатської більшості запевнив, що всі чотири запити мають підтримку обох партій у Палаті.
Раніше ми писали, що Палата представників США підтримала законопроект про продовження тимчасового фінансування уряду, щоб запобігти «шатдауну». Він не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.
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