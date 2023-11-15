Сенат США розглядатиме допомогу Україні після Дня подяки: що відомо

Пакет, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, американському кордону та Тайваню, буде розглядатися після 23 листопада.

Комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, американському кордону та Тайваню, Палата представників розглядатиме після Дня подяки (23 листопада). Про це розповів лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, передає CNN.

Шумер наголосив, що «дуже хоче, аби усі чотири запити президента були схвалені».

«І ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб цього досягти», — наголосив він.

Лідер сенатської більшості запевнив, що всі чотири запити мають підтримку обох партій у Палаті.

Раніше ми писали, що Палата представників США підтримала законопроект про продовження тимчасового фінансування уряду, щоб запобігти «шатдауну». Він не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.