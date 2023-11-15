Оподаткування та публічна фінансова політика: тематичний огляд ключових позицій Верховного Суду

Видання містить висновки, сформульовані у вирішених по суті справах ВП ВС, об’єднаною палатою КАС ВС та судовою палатою з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, за весь період функціонування Верховного Суду.

Верховний Суд оприлюднив тематичний огляд ключових позицій ВС щодо оподаткування та публічної фінансової політики. Про це повідомляє ВС.

Це видання містить висновки, сформульовані у вирішених по суті справах Великою Палатою ВС, об’єднаною палатою Касаційного адміністративного суду та судовою палатою з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, за весь період функціонування Верховного Суду.

Питання, пов’язані з оподаткуванням в Україні, стали предметом судового розгляду в умовах проведення АТО, ООС та під час воєнного стану. Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику ВС щодо оподаткування доходу, зокрема:

єдиного соціального внеску;

рентної плати за користування надрами для видобування природного газу.

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