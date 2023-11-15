Оподаткування та публічна фінансова політика: тематичний огляд ключових позицій Верховного Суду

Верховний Суд оприлюднив тематичний огляд ключових позицій ВС щодо оподаткування та публічної фінансової політики. Про це повідомляє ВС.
Це видання містить висновки, сформульовані у вирішених по суті справах Великою Палатою ВС, об’єднаною палатою Касаційного адміністративного суду та судовою палатою з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, за весь період функціонування Верховного Суду.
Питання, пов’язані з оподаткуванням в Україні, стали предметом судового розгляду в умовах проведення АТО, ООС та під час воєнного стану. Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику ВС щодо оподаткування доходу, зокрема:
- єдиного соціального внеску;
- рентної плати за користування надрами для видобування природного газу.
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