15 листопада: яке сьогодні свято та головні події

15 листопада розпочинається Різдвяний піст.

У середу, 15 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легенів, День вторинної переробки, День географічних інформаційних систем, Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув’язненні.

15 листопада розпочинається Різдвяний піст. Триватиме він 40 днів та завершиться Святвечором, який у 2023 році відзначатимуть 24 грудня.

Такі зміни стали можливими через перехід Церкви на новоюліанський календар. Адже за старим юліанським календарем Різдвяний піст починатиметься 28 листопада і триватиме до 6 січня 2024 року.

Яке сьогодні церковне свято:

15 листопада, у православному календарі день пам'яті Гурія і Самона. Гурій і Самон були двома правовірними, які жили поблизу міста Едеса у відокремлених місцях, де служили Богу в пості та молитві. Вони також наставляли інших на шлях правди і навертали багатьох від ідолопоклонства. За це їх схопили і поставили перед суддею Антоніном, який вимагав від них, щоб вони вклонилися богові Дею і принесли кадило в храм. Гурій і Самон відмовилися відступитися від своєї віри і зазнали жорстоких тортур. Нарешті, вони були страчені і отримали вінці мучеництва.

Календар важливих подій за 15 листопада:

1904 - Було запатентовано бритву зі змінними лезами;

1918 - Розпочалося очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського;

1920 - У Женеві відбулося перше засідання Асамблеї Ліги Націй, створеної в 1919 р.;

1933 - Випробувальний рейс здійснив перший радянський тролейбус ЛК-1;

1940 - Понад 500 літаків Люфтваффе провели масоване 10-годинне бомбардування міста Ковентрі (Велика Британія).

1945 - В Аугсбургу групою українських учених, які перебували в еміграції, засновано Українську вільну академію наук. Першим президентом УВАН обрали Дмитра Дорошенка;

1957 - Відбувся перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144;

1960 - У море вийшов перший американський підводний човен класу типу "Джордж Вашингтон" із ядерними ракетами на борту;

1990 - Після скасування в березні 1990р. Верховною Радою СРСР 6-ї статті Конституції СРСР, яка утримувала для КПРС монополію на владу, Міністерством юстиції УРСР була зареєстрована першою в Україні як політична партія Українська республіканська партія;

2001 - У Сумах закінчила роботу російсько-українська комісія з делімітації сухопутного кордону між державами;

2004 - На Першому Національному каналі Національної телекомпанії України відбулися перші відкриті дебати кандидатів на пост Президента України - В. Ющенка та В. Януковича.

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