Без допомоги Україні та Ізраїлю: Палата представників США схвалила бюджет для уникнення «шатдауну»

Законопроект передбачає продовження фінансування до 19 січня пріоритетних напрямків.

Палата представників США підтримала законопроект про продовження тимчасового фінансування уряду, щоб запобігти «шатдауну».

Законопроект запропонував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон.

«За» проголосувало 336 конгресменів, «проти» 95. 209 голосів дали демократи.

Схвалений Палатою законопроект передбачає продовження фінансування уряду США після 17 листопада - тоді має закінчитися дія попереднього тимчасового бюджету, ухваленого на початку жовтня.

Так, американський уряд до 19 січня матиме кошти на військове будівництво, справи ветеранів, транспорт, житло та Міністерство енергетики. Потреби решти уряду профінансують другим етапом до 2 лютого.

Такий план, запропонований спікером Джонсоном, надасть американським законодавцям більше часу, щоб спробувати обговорити та ухвалити законопроекти про бюджет на весь рік.

Тепер Сенат повинен буде схвалити його до п'ятниці, 17 листопада.

Законопроект не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.

Натомість комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, американському кордону та Тайваню, буде розглядатися палатою після Дня подяки (23 листопада). Про це розповів лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, передає CNN.

Шумер наголосив, що «дуже сильно хоче, щоб усі чотири запити президента були схвалені – щодо України, Ізраїлю, гуманітарного та індійсько-тихоокеанського. І ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб цього досягти».

Він запевнив, що всі чотири запити мають підтримку обох партій у Палаті.

Раніше у Конгресі США представили проєкт для запобігання шатдауну: він наштовхнувся на критику Білого дому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.