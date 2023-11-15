Без помощи Украине и Израилю: Палата представителей США одобрила бюджет во избежание «шатдауна»

Законопроект предусматривает продление финансирования до 19 января приоритетных направлений.

Палата представителей США поддержала законопроект о продолжении временного финансирования правительства, чтобы предотвратить «шатдаун».

Законопроект предложил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

"За" проголосовало 336 конгрессменов, "против" 95. 209 голосов дали демократы.

Одобренный Палатой законопроект предусматривает продолжение финансирования правительства США после 17 ноября – тогда должно закончиться действие предыдущего временного бюджета, принятого в начале октября.

Так, американское правительство до 19 января будет иметь средства на военное строительство, дела ветеранов, транспорт, жилье и Министерство энергетики. Потребности остального правительства профинансируют вторым этапом до 2 февраля.

Такой план, предложенный спикером Джонсоном, уделит американским законодателям больше времени, чтобы попытаться обсудить и принять законопроекты о бюджете на весь год.

Теперь Сенат должен будет одобрить его до пятницы, 17 ноября.

Законопроект не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.

Комбинированный пакет национальной безопасности, включающий помощь Израилю, Украине, американской границе и Тайваню, будет рассматриваться палатой после Дня благодарения (23 ноября). Об этом рассказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер, передает CNN.

Шумер подчеркнул, что «очень сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента были одобрены – относительно Украины, Израиля, гуманитарного и индийско-тихоокеанского. И мы будем очень упорно работать, чтобы этого добиться».

Он заверил, что все четыре запроса имеют поддержку обеих партий в Палате.

Ранее в Конгрессе США представили проект для предотвращения шатдауна: он столкнулся с критикой Белого дома.

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