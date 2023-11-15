Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему нужно урегулировать работу Telegram-каналов

Базовое требование к Telegram-каналам, по словам Алексея Данилова, это деанонимизация их деятельности.

Глава НАПК Александр Новиков обвинил министра юстиции Дениса Малюську в том, что тот «сломал декларирование»

Председатель НАПК Александр Новиков считает, что министр юстиции Денис Малюська виноват в том, что законопроект о декларировании чиновников не понравился Еврокомиссии.

День благодарения и Рождество, – что повлияло на принятие законопроекта о временном финансировании правительства США без Украины

В США приближаются праздники, и политики опасаются оставить работников без зарплаты.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

В Приморском райсуде Одессы необходимо покончить с проявлениями коррупции — Высший совет правосудия

В изъятом НАБУ телефоне судьи Ильи Лонского нашли переписку по поводу его попыток «решить вопросы» с другими судьями Приморского суда.

  1. В мире

Без помощи Украине и Израилю: Палата представителей США одобрила бюджет во избежание «шатдауна»

08:19, 15 ноября 2023
Законопроект предусматривает продление финансирования до 19 января приоритетных направлений.
Без помощи Украине и Израилю: Палата представителей США одобрила бюджет во избежание «шатдауна»
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Палата представителей США поддержала законопроект о продолжении временного финансирования правительства, чтобы предотвратить «шатдаун».

Законопроект предложил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

"За" проголосовало 336 конгрессменов, "против" 95. 209 голосов дали демократы.

Одобренный Палатой законопроект предусматривает продолжение финансирования правительства США после 17 ноября – тогда должно закончиться действие предыдущего временного бюджета, принятого в начале октября.

Так, американское правительство до 19 января будет иметь средства на военное строительство, дела ветеранов, транспорт, жилье и Министерство энергетики. Потребности остального правительства профинансируют вторым этапом до 2 февраля.

Такой план, предложенный спикером Джонсоном, уделит американским законодателям больше времени, чтобы попытаться обсудить и принять законопроекты о бюджете на весь год.

Теперь Сенат должен будет одобрить его до пятницы, 17 ноября.

Законопроект не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.

Комбинированный пакет национальной безопасности, включающий помощь Израилю, Украине, американской границе и Тайваню, будет рассматриваться палатой после Дня благодарения (23 ноября). Об этом рассказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер, передает CNN.

Шумер подчеркнул, что «очень сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента были одобрены – относительно Украины, Израиля, гуманитарного и индийско-тихоокеанского. И мы будем очень упорно работать, чтобы этого добиться».

Он заверил, что все четыре запроса имеют поддержку обеих партий в Палате.

Ранее в Конгрессе США представили проект для предотвращения шатдауна: он столкнулся с критикой Белого дома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики