У Конгресі США представили проєкт для запобігання шатдауну: він наштовхнувся на критику Білого дому

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон представив проєкт для уникнення шатдауну без допомоги Ізраїлю і Україні.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон представив тимчасову програму фінансування, спрямовану на запобігання шатдауну. Про це повідомляє Reuters.

Програма вона швидко наштовхнулася на опозицію з боку Білого дому і багатьох законодавців.

На відміну від звичайних постійних резолюцій (CR), які фінансують федеральні установи протягом певного періоду, оголошений Джонсоном захід фінансуватиме деякі частини уряду до 19 січня, а інші – до 2 лютого. Республіканці в Палаті представників сподіваються ухвалити цей захід у вівторок.

«Ця двоетапна безперервна резолюція є необхідним законопроєктом, щоб поставити республіканців Палати представників у найкращу позицію для боротьби за перемогу консерваторів», – сказав Джонсон у своїй заяві після того, як оголосив про план республіканцям Палати представників.

Республіканський законопроєкт Палати представників не передбача додаткового фінансування для допомоги Ізраїлю чи Україні.

Палата представників і Сенат, очолюваний демократами, повинні домовитися про механізм фінансування, який президент Джо Байден зможе підписати як закон до п'ятниці, інакше існує ризик четвертого часткового шатдауну за десятиліття, що призведе до закриття національних парків, припинення виплати заробітної плати 4 мільйонам федеральних службовців і підриву цілої низки видів діяльності – від фінансового нагляду до наукових досліджень.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила в релізі, що ця пропозиція є «просто рецептом для більшого республіканського хаосу і більшого шатдауну». Вона сказала, що «республіканці в Палаті представників витрачають дорогоцінний час на несерйозну пропозицію, яка була відкинута членами обох партій».

Сенатор-демократ Брайан Шац назвав законопроєкт Джонсона «надзвичайно заплутаним», додавши, що «вся ця нісенітниця коштує грошей платників податків».

«Ми збираємося прийняти чисту короткострокову бюджетну резолюцію. Питання лише в тому, чи зробимо ми це нерозумно і катастрофічно, чи зробимо як дорослі», – написав Шатц у X (Twitter).

Раніше ми писали, що у Палаті представників США досі не вирішили, як уникнути шатдауну.

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