В Конгрессе США представили проект для предотвращения шатдауна: он столкнулся с критикой Белого дома

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил проект во избежание шатдауна без помощи Израиля и Украины.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил временную программу финансирования, направленную на предотвращение шатдауна. Об этом сообщает Reuters.

Программа быстро натолкнулась на оппозицию со стороны Белого дома и многих законодателей.

В отличие от обычных постоянных резолюций (CR), финансирующих федеральные учреждения в течение определенного периода, объявленное Джонсоном мероприятие будет финансировать некоторые части правительства до 19 января, а другие – до 2 февраля. Республиканцы в Палате представителей надеются принять это мероприятие во вторник.

«Эта двухэтапная непрерывная резолюция является необходимым законопроектом, чтобы поставить республиканцев Палаты представителей в лучшую позицию для борьбы за победу консерваторов», - сказал Джонсон в своем заявлении после того, как объявил о плане республиканцам Палаты представителей.

Республиканский законопроект Палаты представителей не предусматривает дополнительного финансирования для помощи Израилю или Украине.

Палата представителей и Сенат, возглавляемый демократами, должны договориться о механизме финансирования, который президент Джо Байден сможет подписать как закон до пятницы, иначе существует риск четвертого частичного шатдауна за десятилетие, что приведет к закрытию национальных парков, прекращению выплаты заработной платы 4 миллионам федеральных служащих и подрыва целого ряда видов деятельности – от денежного надзора до научных исследований.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в релизе, что это предложение является «просто рецептом для большего республиканского хаоса и большего шатдауна». Она сказала, что «республиканцы в Палате представителей тратят драгоценное время на несерьезное предложение, которое было отвергнуто членами обеих партий».

Сенатор-демократ Брайан Шац назвал законопроект Джонсона «чрезвычайно запутанным», добавив, что «вся эта чушь стоит денег налогоплательщиков».

«Мы собираемся принять чистую краткосрочную бюджетную резолюцию. Вопрос лишь в том, сделаем ли мы это глупо и катастрофически, сделаем ли как взрослые», – написал Шатц в X (Twitter).

Ранее мы писали, что в Палате представителей США до сих пор не решили, как избежать шатдауна.

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