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  1. В мире

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско, где встретится с Джо Байденом

09:00, 15 ноября 2023
Главным событием станет встреча с Байденом, в ходе которой США попытаются смягчить отношения между странами.
Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско, где встретится с Джо Байденом
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В среду, 15 ноября, лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты Америки впервые за шесть лет. У него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что китайский лидер прибыл на самолет Air China. Его встретили официальные лица США, глава Минфина США Джанет Йеллен и посол США в Китае Николас Бернс.

Главным событием, входящим в повестку дня Си Цзиньпина, станет встреча с Байденом, в ходе которой США попытаются смягчить отношения между странами, а также саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В свою очередь, издание Голос Америки пишет, что Китай мог бы играть определенную роль в поддержке Украины и помощи в завершении войны.

«Разговор еще не состоялся, и я не хочу забегать вперед. Думаю, они, безусловно, будут говорить о происходящем в Украине и президент четко даст понять, что мы будем и дальше поддерживать Украину против российской агрессии», - заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон «приветствовал бы» возможности, чтобы Китай мог быть полезен в помощи Израиля.

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