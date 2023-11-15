The Economist выпустило обложку-ребус с прогнозами на 2024 год: главные темы

Среди главных тем – борьба Украины против рф, выборы в США и других странах, беспорядки на Ближнем Востоке, искусственный интеллект и прочее.

Издание The Economist опубликовало обложку-ребус с прогнозом на 2024 год.

Среди главных тем – борьба Украины против рф, выборы в США и других странах, беспорядки на Ближнем Востоке, искусственный интеллект и прочее.

«Жизнь меняется с потрясающей скоростью. Мы готовы помочь. Добро пожаловать в The World Ahead 2024», - отмечает издание в Х (бывший Twitter).

В центре обложки можно увидеть ящик, похожий на тот, который используют для бюллетеней на выборах. Над ней размещены песочные часы, с обеих сторон от которых изображены персоны, похожие на Президента Украины Владимира Зеленского и путина, смотрящих друг на друга. Под ящиком – изображены два полушария, за которыми размещены смотрящие в разные стороны лидеры США Джо Байден и Китая Си Цзиньпин.

В материале издания предлагает ознакомиться с темами, на которые следует обратить внимание в следующем году.

Одной из тем есть выборы в разных государствах в 2024 году. Издание отмечает, что в следующем году состоится более 70 выборов в странах, где проживает около 4,2 миллиарда человек — более половины населения мира. «Однако, несмотря на то, что количество избирателей сейчас больше, чем когда-либо, демократии в мире не станет больше: многие выборы не будут ни свободными, ни справедливыми», - говорится в публикации.

Также издание обращает внимание на «глобальный выбор Америки». «Избиратели и суды вынесут свой вердикт Дональду Трампу, который имеет один шанс из трех снова стать президентом (США – ред.). Результат могут определить несколько десятков тысяч избирателей в нескольких «колеблющихся» штатах. Но последствия будут глобальными и повлияют на все от климатической политики до военной поддержки Украины. Действительно, фальсификация выборов в России может привести к тому, что судьба путина в большей степени будет зависеть от американских избирателей, чем от российских», - говорится в материале.

Еще одной темой станет помощь Европы для Украины. «Европа должна сделать шаг вперед и предоставить Украине военную и экономическую поддержку, необходимую для продолжительной борьбы, одновременно проложив путь к возможному членству в ЕС. Это правильное решение, а также гарантия от риска, что Трамп вернется к власти и откажется от поддержки», - отмечают авторы.

Следующая тема - беспорядки на Ближнем Востоке. Как пишет издание, нападение ХАМАСа на Израиль и ответные меры Израиля всколыхнули регион и отвергли представление о том, что мир может продолжать игнорировать «тяжелое положение палестинцев». «Станет ли этот конфликт более широким региональным конфликтом, даст ли новый шанс на мир? Для Америки, перегруженной сверхдержавы, это проверка, сможет ли она адаптироваться к более сложному и угрожающему миру», - говорится в публикации.

Также издание обращает внимание, что план США сосредоточиться на соперничестве с Китаем был сорван войной в Украине, а теперь и в секторе Газа. россия также «отвлекается и теряет влияние». «Замороженные конфликты тают, а локальные холодные войны разгораются во всем мире. Нестабильность в Сахеле растет. Мир готовится к новому конфликту сейчас, когда момент однополярности Америки закончился», - пишут авторы.

The Economist также пишет, что поскольку экономический рост Китая замедлился, напряженность вокруг Тайваня растет, а США продолжают ограничивать доступ Китая к передовым технологиям, риторика о «новой холодной войне» ужесточается. Однако западным компаниям, пытающимся снизить зависимость своих цепочек поставок от Китая, гораздо легче сказать, чем сделать, пишут авторы. «Между тем оба лагеря будут добиваться благосклонности государств глобального Юга, не в последнюю очередь за их «зеленые» ресурсы», – говорится в сообщении.

Среди других тем – конкуренция разных стран за «зеленые» и другие ресурсы, экономическая неопределенность, влияние искусственного интеллекта на мир и идеологические разногласия.

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