Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему нужно урегулировать работу Telegram-каналов

Базовое требование к Telegram-каналам, по словам Алексея Данилова, это деанонимизация их деятельности.

Глава НАПК Александр Новиков обвинил министра юстиции Дениса Малюську в том, что тот «сломал декларирование»

Председатель НАПК Александр Новиков считает, что министр юстиции Денис Малюська виноват в том, что законопроект о декларировании чиновников не понравился Еврокомиссии.

День благодарения и Рождество, – что повлияло на принятие законопроекта о временном финансировании правительства США без Украины

В США приближаются праздники, и политики опасаются оставить работников без зарплаты.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

В Приморском райсуде Одессы необходимо покончить с проявлениями коррупции — Высший совет правосудия

В изъятом НАБУ телефоне судьи Ильи Лонского нашли переписку по поводу его попыток «решить вопросы» с другими судьями Приморского суда.

  1. В мире

The Economist выпустило обложку-ребус с прогнозами на 2024 год: главные темы

09:17, 15 ноября 2023
Среди главных тем – борьба Украины против рф, выборы в США и других странах, беспорядки на Ближнем Востоке, искусственный интеллект и прочее.
The Economist выпустило обложку-ребус с прогнозами на 2024 год: главные темы
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Издание The Economist опубликовало обложку-ребус с прогнозом на 2024 год.

Среди главных тем – борьба Украины против рф, выборы в США и других странах, беспорядки на Ближнем Востоке, искусственный интеллект и прочее.

«Жизнь меняется с потрясающей скоростью. Мы готовы помочь. Добро пожаловать в The World Ahead 2024», - отмечает издание в Х (бывший Twitter).

В центре обложки можно увидеть ящик, похожий на тот, который используют для бюллетеней на выборах. Над ней размещены песочные часы, с обеих сторон от которых изображены персоны, похожие на Президента Украины Владимира Зеленского и путина, смотрящих друг на друга. Под ящиком – изображены два полушария, за которыми размещены смотрящие в разные стороны лидеры США Джо Байден и Китая Си Цзиньпин.

В материале издания предлагает ознакомиться с темами, на которые следует обратить внимание в следующем году.

Одной из тем есть выборы в разных государствах в 2024 году. Издание отмечает, что в следующем году состоится более 70 выборов в странах, где проживает около 4,2 миллиарда человек — более половины населения мира. «Однако, несмотря на то, что количество избирателей сейчас больше, чем когда-либо, демократии в мире не станет больше: многие выборы не будут ни свободными, ни справедливыми», - говорится в публикации.

Также издание обращает внимание на «глобальный выбор Америки». «Избиратели и суды вынесут свой вердикт Дональду Трампу, который имеет один шанс из трех снова стать президентом (США – ред.). Результат могут определить несколько десятков тысяч избирателей в нескольких «колеблющихся» штатах. Но последствия будут глобальными и повлияют на все от климатической политики до военной поддержки Украины. Действительно, фальсификация выборов в России может привести к тому, что судьба путина в большей степени будет зависеть от американских избирателей, чем от российских», - говорится в материале.

Еще одной темой станет помощь Европы для Украины. «Европа должна сделать шаг вперед и предоставить Украине военную и экономическую поддержку, необходимую для продолжительной борьбы, одновременно проложив путь к возможному членству в ЕС. Это правильное решение, а также гарантия от риска, что Трамп вернется к власти и откажется от поддержки», - отмечают авторы.

Следующая тема - беспорядки на Ближнем Востоке. Как пишет издание, нападение ХАМАСа на Израиль и ответные меры Израиля всколыхнули регион и отвергли представление о том, что мир может продолжать игнорировать «тяжелое положение палестинцев». «Станет ли этот конфликт более широким региональным конфликтом, даст ли новый шанс на мир? Для Америки, перегруженной сверхдержавы, это проверка, сможет ли она адаптироваться к более сложному и угрожающему миру», - говорится в публикации.

Также издание обращает внимание, что план США сосредоточиться на соперничестве с Китаем был сорван войной в Украине, а теперь и в секторе Газа. россия также «отвлекается и теряет влияние». «Замороженные конфликты тают, а локальные холодные войны разгораются во всем мире. Нестабильность в Сахеле растет. Мир готовится к новому конфликту сейчас, когда момент однополярности Америки закончился», - пишут авторы.

The Economist также пишет, что поскольку экономический рост Китая замедлился, напряженность вокруг Тайваня растет, а США продолжают ограничивать доступ Китая к передовым технологиям, риторика о «новой холодной войне» ужесточается. Однако западным компаниям, пытающимся снизить зависимость своих цепочек поставок от Китая, гораздо легче сказать, чем сделать, пишут авторы. «Между тем оба лагеря будут добиваться благосклонности государств глобального Юга, не в последнюю очередь за их «зеленые» ресурсы», – говорится в сообщении.

Среди других тем – конкуренция разных стран за «зеленые» и другие ресурсы, экономическая неопределенность, влияние искусственного интеллекта на мир и идеологические разногласия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики